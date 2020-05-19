Алтынбек Сулайманов подарил артистам 100 тысяч сомов за "жарамазан" (видео)

Артист эстрады Курал Чокоев вместе со своими товарищами посетил двух депутатов Алтынбека Сулайманова и Жанарбека Акаева, перед которыми спел традиционную исламскую песню "Жарамазан". Народные избранники в ответ одарили их щедро. Видео с участием Сулайманова появилось в соцсетях.

Так, по данным СМИ, депутат Жанар Акаев подарил им около 40 тысяч сомов, а депутат Алтынбек Сулайманов дал 100 тысяч сомов и книги.

Отметим, ранее в соцсетях некоторые кыргызстанцы осудили действия эстрадного певца Курала Чокоева, что он в нарушение карантина ходит в гости к депутатам.