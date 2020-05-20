Аграрии стран ЕАЭС позаботятся о коллективной продбезопасности

Срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в рамках Евразийского экономического союза определили главы аграрных ведомств стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Это произошло в ходе экстренного заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС, состоявшегося 18 мая в режиме видеоконференции.

Как рассказали в Евразийской экономической комиссии, речь также шла о принимаемые в этих государствах усилиях по сдерживанию роста цен на продовольственные товары в условиях развития пандемии COVID-19. По словам председателя данного Совета, министра сельского хозяйства и продовольствия Беларусь Ивана Крупко (Беларусь сейчас председательствует в ЕАЭС), принимаемые совместные решения исключительно значимы для стабилизации ситуации и дальнейшего развития общего аграрного рынка Союза.

"В условиях пандемии коронавируса вопросы стабильного насыщения рынка продовольственными товарами приобретают особую остроту и актуальность. Мы должны быть нацелены на объединение наших усилий и предпринимать согласованные действия, чтобы не только сохранить стабильное и бесперебойное функционирование внутреннего агропродовольственного рынка Союза, но и найти новые экспортные ниши", – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Собеседники обсудили два основных подхода к проблеме. Один связан с регулированием вопросов обеспеченности сельхозпродукцией и продовольствием исключительно за счет национальных производственных ресурсов, другой – с использованием коллективной модели, которая предполагает реализацию экономического потенциала всех стран ЕАЭС.

Также был рассмотрен вопрос формирования в Союзе общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. Как отметил Артак Камалян, рост спроса на такую продукцию в мире в ближайшей перспективе приведет к удвоению объемов рынка, который может достигнуть 200 млрд долларов. И сегодня во всех странах ЕАЭС сформирована законодательная база для развития данной отрасли, расширяются площади сертифицированных органических земель.

Анализ законодательства сторон показал различия в маркировке органической продукции, подходах к регулированию производства, сертификации и стандартизации, аккредитации органов по подтверждению соответствия. В этой связи признано целесообразным – выстроить в Союзе систему регулирования обращения органики.

По итогам обсуждения решено подготовить специальный наднациональный акт. Он будет направлен на взаимное признание документов об оценке соответствия органического производства на основе унификации национального законодательства. Это, по замыслу, обеспечит беспрепятственное движение в ЕАЭС органической сельхозпродукции и создаст условия для реализации экспортного потенциала на фоне роста мирового спроса на органические товары.