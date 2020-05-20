Не следует обманывать себя и других

В только прошедший День матери американские интернет–пользователи на платформах социальных медиа отметили, что 80 тыс. 40 американских матерей потеряли своих родных из–за эпидемии.

На фоне неудовлетворенности американской общественности и сомнений международного сообщества политики США не могут принять эффективные меры по профилактике и контролю эпидемии, но продолжают требовать, чтобы Китай нес ответственность.

Американские политические деятели считают эпидемию "внешней катастрофой". Но если все вирусы происходят из мест, где впервые они были обнаружены, то тогда местом происхождения СПИДа является США? СПИД распространен по всему миру, обвинял ли кто–либо США за это? Один из мэров американского города в ноябре прошлого года был заражен новым типом коронавируса, это заставляет задуматься о том, что, возможно, вплоть до настоящего времени США лечат новый тип коронавируса как грипп? В июле прошлого года американская телевизионная сеть ABC сообщила, что недалеко от биологической лаборатории в Форт–Детрик произошла вспышка фатальной респираторной болезни. Правительство США все еще не опубликовало результаты тестирования соответствующих пациентов. Неужели США боятся, что в лаборатории их страны произошла утечка вируса?

С 3 января по 3 февраля этого года китайская сторона предоставила США 30 информационных сообщений. Американское правительство никогда не отрицало этого. С 23 января Китай закрыл Ухань и провинцию Хубэй, это стало самым важным сообщением для всего мира, в том числе и для США.

Американские политики не осмеливаются признать, что эпидемия - это "внутренняя катастрофа".

За 54 дня, с 20 января, когда был обнаружен первый случай заболевания в США, и до 13 марта, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране, американские власти будто ничего не знали о новом вирусе. Губернатор Нью–Йорка Эндрю Куомо ранее считал, что новый тип коронавируса лишь поражал людей монголоидной расы. Существует немало людей с такими ненаучными предрассудками. Риск заражения был серьезно недооценен на ранней стадии эпидемии, это ответственность американских политиков.

А чем было занято американское правительство?

15 января Палата представителей Конгресса США официально утвердила передачу в Сенат статей импичмента Трампа. 5 февраля Сенат Конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении американского президента. В этот период главным приоритетом для Белого дома оставался вопрос о том, уйдет ли Трамп в отставку. После этого Трамп все еще связывал свои надежды на преодоление эпидемии с возможностью "чудесного исчезновения" вируса.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"