"Если ставить задачу - лишь бы не сдохнуть, то процветания не добиться"

Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов выступил со своими предложениями мер выхода из экономического кризиса. С разрешения автора "Вечерка" публикует текст его программы:

Давайте посмотрим правде в глаза

Мне не хочется излишне драматизировать и нагнетать ситуацию, но даже без глобальной пандемии и объявления карантина, с повальным закрытием границ и обвалом цен на нефть у нас было полно проблем.

Все последние годы Кыргызстан занимал первое место в мире по размеру вклада в национальную экономику денежных переводов трудовыми мигрантами - до 35 процентов. Больше только на острове Тонга!

Вступление в ЕАЭС, которое преподносилось под шапкозакидательские обещания бума отечественного производства, обернулось пока что превращением в классический колониальный рынок сбыта не самых конкурентных чужих товаров.

Базары, жившие все эти годы за счет льготных тарифов (и контрабанды), транзитной торговли на всю Евразию, так и не смогли преобразиться в современные логистические центры (а в начале года по прихоти тех же бандитов–контрабандистов и под улюлюканье заведенной ими толпы похоронили планы строительства такого центра в Ат–Баши). На исходе и золото Кумтора, дававшее на протяжении 20 лет больше 10 процентов от ВВП. Даже и без коронавируса ситуация в экономике была более чем плачевная.

По сути национальной экономики как таковой и не было. Правы те, кто говорит, что нынешняя ситуация - самое серьезное испытание за все годы независимости. Даже той ложно–комфортной среды, к которой мы привыкли, уже не будет. Мы все с вами выросли за годы перманентного кризиса и непрекращающихся "реформ".

Давно пора понять, что реформировать уже нечего. Нельзя постоянно пытаться перестраивать давно развалившуюся и растасканную лачугу и удивляться, почему у нас не получается построить дворец из трех кирпичей и пары гнилых досок.

Нужно отвергнуть былые стереотипы

Мое предложение - необходимо сейчас отвергнуть все былые идеологические догмы, мифы и стереотипы. Наша зашоренность и зацикленность давно нам мешают. Нам сейчас максимально понадобятся креативность, непредубежденность, открытость и восприимчивость.

Сейчас не время делиться на либералов, социалистов или государственников.

Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она мышей ловила, помните? Необходим максимальный прагматизм и настроенность на результат. Обратите внимание, как правящие консерваторы в Великобритании и республиканцы в США буквально за несколько дней переориентировались и пошли на беспрецедентные в истории шаги по прямой поддержке населения.

Если мы сталкиваемся впервые с небывалыми прежде событиями, то и ответ на них тоже должен быть новым.

Цель программы - благополучие народа

Целью новой программы должно быть благополучие народа Кыргызстана, его безопасность и здоровье, свобода и возможность наиболее полной реализации жизненного потенциала каждого гражданина. Казалось бы, банальность и бесспорная истина. Но все–таки необходимо, к сожалению, это отдельно проговорить, и вот почему.

Многие бывшие правительства у нас создавали видимость управления и отчаянно рулили и нажимали разные педали давно уже безнадежно сломавшегося автомобиля. Как же упорно они приписывали себе заслуги в росте экономики, выражаемой в ВВП, хотя, как правило, валовой доход поднимался или падал вследствие общемировой или региональной конъюнктуры.

Надо исходить из того, что как таковой национальной экономики сейчас нет. Даже то, что было - кустарное, отсталое, купи–продай, - все под угрозой.

На долгие годы вперед мы должны взять за ориентир показатели человеческого развития. Инвестиции в человеческий капитал - самый надежный путь к национальному процветанию!

Вот уже двадцать пять лет вся кыргызская политика сводится к бесконечным спорам вокруг моделей правления.

"Стоит лишь нам изменить систему на парламентскую, и тут же все расцветет", - обещали нам когда–то очень молодые, а теперь состарившиеся во всех отношениях люди. Этому бессмысленному спору, который, несомненно, для внешнего мира напоминает столетние войны лилипутов между остроконечниками и тупоконечниками, пытаются сейчас придать новую силу и сжечь в нем впустую молодость новых поколений. Достаточно!

Пусть политики впредь говорят о показателях материнской смертности, повышении качества школьного образования, спорят о рабочих местах, дерутся за чистый воздух!

Программа должна быть амбициозной и масштабной

Мы должны отказаться от текущей практики попыток склеить разбившееся яйцо. Нельзя руководствоваться задачей обеспечить лишь выплату в срок пенсий и пособий, а также донельзя урезанных зарплат бюджетников. Сейчас не время экономии и полумер. Если поставить задачу - лишь бы не сдохнуть, то мы никогда не добьемся процветания.

Самая минимальная программа экстренных госрасходов на 2020 год должна оцениваться в 100–115 миллиардов сомов. Это и есть общепринятый, кстати, рекомендованный МВФ стандарт в 10 процентов от ВВП для того, чтобы пережить вирус, и еще 10 процентов на то, чтобы заново стартовать.

Надо ли отдельно проговаривать то, что не надо сегодня бояться долгов? Кыргызстан сейчас спокойно и легко может получить до двух миллиардов долларов на внешнем рынке. Есть и внутренние резервы. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, как и на что их потратить.

Тратить средства надо на людей

Нельзя говорить о перезапуске экономики, если у потребителей нет денег на основные расходы. Это вопрос не гуманитарной помощи, как формулируют некоторые. Это базовая ответственность государства - обеспечить население всем необходимым в период чрезвычайного положения и впрыскивание денег в экономику.

Как предлагал депутат Жанар Акаев, для начала это могла была быть программа по 5 тысяч сомов 500 тысячам самозанятым.

Тут не до точности списков - в нынешней ситуации нуждаются все. Раздавать продуктами дороже и сложнее. Раздать деньгами - пусть даже через зачисление по 2 тысячи сомов на мобильные телефоны с условием, что люди могут на них закупить в местном киоске продукты (схемы мобильных банков уже есть сейчас, а в будущем же цифровизация обязательно должна дойти до каждого гражданина личным онлайн–кабинетом и своим цифровым счетом).

Да, необходимо открыть кредитные линии для бизнеса и предпринимателей всех уровней. Но еще лучше было бы помочь реструктуризировать уже наличную кредитную задолженность. Все население и большая часть бизнеса находились на начало пандемии под большим долговым гнетом.

Правительство совместно с Нацбанком имеет достаточно механизмов для того, чтобы мотивировать банки на реальное облегчение условий, а не просто механическое откладывание с марта и апреля.

Неужели сейчас все (и особенно микропредприниматели и домохозяйства) столкнутся с тем, что в мае им предъявят оплату за несколько месяцев пропущенных кредитов плюс все начисленные за это время проценты? Нельзя допустить этого любыми силами.

Государству следует подать личный пример и ввести временные налоговые каникулы по определенным категориям.

Не просто механическая отсрочка выплат по ним, а отказ от них полностью. Это и есть прямая помощь национальному бизнесу! Лучше, эффективнее и быстрее, чем предлагать брать кредит на их выплату.

И государству сейчас нельзя сокращаться. Ему надо увеличиваться. Это то, что сейчас делают правительства всех стран. Из кризисов выходят только так, начиная с Рузвельта и Великой депрессии. Преступно ошибаются те, кто сейчас требует увольнения госслужащих. Как же мы будем бороться с безработицей, если сами создаем это и выкидываем на улицу наших граждан?! Наоборот, необходимо максимально вводить в действие программы занятости населения.

Страна уже убедилась в том, что сокращением числа парламентских консультантов в 2015 году народ ничего не сэкономил, а потерял существенно по качеству принимаемых законов, которые откровенно никто не читает. Откуда мы хотим получить компетентных политиков и госуправленцев, если у нас нет базовых должностей для молодых людей, чтобы учиться этой профессии.

В краткосрочном порядке в ближайшие месяцы необходимо разработать программу общественных работ. Это выделение целевого финансирования для массовой занятости начиная от очистки каналов, уборки территорий, ремонта больниц и школ, строительства, сельхозработ, проведения оптоволоконных кабелей и т. д.

Например, взять туристическую отрасль - к нам в этом году не приедут иностранные туристы, а значит, необходимо выделить целевое госфинансирование на программу благоустройства туристических маршрутов и местных достопримечательностей. Пусть десятки местных жителей будут заняты этим летом, обустраивая горные тропы, строя мосты, туалеты.

Можно, наконец, убрать весь мусор и хлам, который мешает наслаждаться первозданной красотой нашей природы. Исходя из средней платы в 500–600 сомов в день плюс одноразовое питание - с учетом 5–10–дневной занятости в месяц - можно обеспечить занятость до 300 тысяч человек в летние месяцы (не меньше 3–5 миллионов человеко–дней).

Это не только снимет социальное напряжение и приведет к значительному улучшению благоустройства сел и городов, но и представляет собой прямую инвестицию в экономику страны с многократным мультипликативным эффектом.

Необходимо также открыть большие программы переквалификации населения. Пусть у нас пойдут в ПТУ не только 16–летние, государство должно выделить средства на открытие сотен краткосрочных курсов этим летом для обучения востребованным на рынке профессиям.

Лидерство самого государства

Ключевым изменением в экономике должно стать лидерство государства.

Правительство должно само выверенно определять сектор экономики или территорию развития и целенаправленно привлекать туда предпринимательский талант и дополнительные деньги.

Та же швейная промышленность у нас никак не выйдет из цеховщины. Для привлечения больших заказов от мировых производителей нужны масштабы: для этого тоже надо выделять деньги в порядке госпрограммы, параллельно развивая всю вертикаль от хлопкообработки до текстильных фабрик и дизайнерских студий.

От точечного строительства надо переходить к градостроительству при государственно–частном партнерстве.

Например, пока не поздно, надо территорию по дороге из аэропорта "Манас" осваивать в целевом порядке, а не жалкими новостройками. Там напрашивается новая точка роста национальной экономики с современной IT–индустрией, логистическими центрами и современной городской инфраструктурой. Такие же целевые центры развития нужно запустить и в регионах.

Пора прекратить распродавать лицензии на недра страны мелким жуликам, которые потом перепродают их на международном рынке. Нужен целевой подход по освоению редкоземельных металлов - основы сегодняшней экономики.

Пришла пора осваивать Кара–Кече не парой бульдозеров, а строить там современную углеобогатительную фабрику. Период карантина показал, что использование ТЭЦ кара–кечинского неочищенного угля является главной причиной загрязнения Бишкека.

Но, самое главное, как уже было сказано, нам нельзя упускать приоритет инвестиций в человеческий капитал. Чем раньше мы начнем вкладывать в образование и крепкое здоровье своих детей, тем быстрее и надежнее они дадут результаты в стократных размерах.

Наконец перейти от строительства школ по проектам прошлого века к изменению содержания самого школьного образования, чтобы наши дети выпускались готовыми осваивать не позавчерашний мир, а были настроены на победу в мире 2030 года. Нам надо превратить профессию учителя в самую престижную и востребованную.

Давно было пора, а теперь уже жизнь сама указала на эту острую необходимость, государству приступить к предоставлению каждому школьнику по ноутбуку. Про необходимость же полного пересмотра государственного подхода к здравоохранению сказано уже достаточно.