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Офис Генсека ООН поблагодарил МИД Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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Офис Генерального секретаря Организации Объединенных Наций выразил признательность Министерству иностранных дел Кыргызской Республики за поддержку призыва Генерального секретаря Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в условиях пандемии COVID-19.

В послании Офиса Главы ООН с благодарностью отмечается постоянная приверженность и поддержка Кыргызской Республикой Организации Объединенных Наций и международного мира и безопасности. Одновременно Офис Генерального секретаря ООН высоко оценила предпринимаемые правительством Кыргызстана усилия по смягчению социально-экономических последствий пандемии COVID-19, особенно в отношении наиболее уязвимых слоев население, а также его тесное взаимодействие со страновой группой ООН под руководством Постоянного координатора системы ООН в КР.

30 апреля Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выступило с заявлением в ответ на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в условиях пандемии COVID-19. В нем отмечалось, что Кыргызская Республика, как миролюбивое государство, выступающее за соблюдение закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций и других международных документах принципов неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела, уважение территориальной целостности и разрешения международных споров мирными средствами, поддерживает призыв Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня и активизации международного сотрудничества для успешного противостояния пандемии COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/388183
Теги:
МИД, ООН, правительство, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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