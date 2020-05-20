Офис Генсека ООН поблагодарил МИД Кыргызстана

Офис Генерального секретаря Организации Объединенных Наций выразил признательность Министерству иностранных дел Кыргызской Республики за поддержку призыва Генерального секретаря Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в условиях пандемии COVID-19.

В послании Офиса Главы ООН с благодарностью отмечается постоянная приверженность и поддержка Кыргызской Республикой Организации Объединенных Наций и международного мира и безопасности. Одновременно Офис Генерального секретаря ООН высоко оценила предпринимаемые правительством Кыргызстана усилия по смягчению социально-экономических последствий пандемии COVID-19, особенно в отношении наиболее уязвимых слоев население, а также его тесное взаимодействие со страновой группой ООН под руководством Постоянного координатора системы ООН в КР.

30 апреля Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выступило с заявлением в ответ на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в условиях пандемии COVID-19. В нем отмечалось, что Кыргызская Республика, как миролюбивое государство, выступающее за соблюдение закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций и других международных документах принципов неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела, уважение территориальной целостности и разрешения международных споров мирными средствами, поддерживает призыв Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня и активизации международного сотрудничества для успешного противостояния пандемии COVID-19.