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Общественный транспорт будет работать лишь при соблюдении санитарных правил

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- Оксана Гут
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Если не будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила, то работу общественного транспорта придется вновь приостановить. Об этом на брифинге 20 мая заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Для работы общественного транспорта были разработаны временные санитарно-эпидемиологические правила. Функционирование автобусов, троллейбусов и микроавтобусов при нарушении этих требований придется приостановить. Будут проводиться рейды по контролю за исполнением требований. Мы проинформировали руководителей транспортных компаний, чтобы организовали и обеспечили все соответствующие санитарно-эпидемиологические условия", - сообщил Усенбаев.

По его словам, общественный транспорт должен быть заполнен только по сидячим местам. Салон должен быть обработан и подготовлен к каждому выезду.

"Дезинфекционные мероприятия будут проводиться в салонах общественного транспорта. Но в свою очередь хотел бы обратиться к жителям, чтобы придерживались социального дистанционирования и обязательно соблюдали масочный режим. Риск заражения еще большой", - отметил главный санитарный врач.


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URL: https://www.vb.kg/388191
Теги:
Минздрав, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, карантин
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