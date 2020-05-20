Общественный транспорт будет работать лишь при соблюдении санитарных правил

Если не будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила, то работу общественного транспорта придется вновь приостановить. Об этом на брифинге 20 мая заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Для работы общественного транспорта были разработаны временные санитарно-эпидемиологические правила. Функционирование автобусов, троллейбусов и микроавтобусов при нарушении этих требований придется приостановить. Будут проводиться рейды по контролю за исполнением требований. Мы проинформировали руководителей транспортных компаний, чтобы организовали и обеспечили все соответствующие санитарно-эпидемиологические условия", - сообщил Усенбаев.

По его словам, общественный транспорт должен быть заполнен только по сидячим местам. Салон должен быть обработан и подготовлен к каждому выезду.

"Дезинфекционные мероприятия будут проводиться в салонах общественного транспорта. Но в свою очередь хотел бы обратиться к жителям, чтобы придерживались социального дистанционирования и обязательно соблюдали масочный режим. Риск заражения еще большой", - отметил главный санитарный врач.