В ЕАЭС продлили сроки временного ввоза автомобилей

Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября текущего года сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, на таможенной территории ЕАЭС. Причиной этому, сообщили в ЕЭК, послужила нынешняя ситуация, вызванная пандемией коронавируса.

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС. Соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей.

Также Совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в Союз личного имущества, принадлежащего определенным категориям иностранных граждан. Это - люди, получившие статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября нынешнего года. И вызвано, как подчеркнули в ЕЭК, невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.