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Правительства стран СНГ согласуют меры по борьбе с коронавирусом

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- Евгений Денисенко
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Тема борьбы с COVID-19 будет одной из главных во время заседания Совета глав правительств стран СНГ. Оно запланировано на 29 мая и пройдет в режиме видеоконференции, сообщили в Исполкоме СНГ.

Всего в проект повестки дня включено 15 вопросов. Они касаются взаимодействия государств Содружества в экономической, транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности. Но прежде всего речь пойдет о координации усилия и выработке общих подходов в преодолении распространения коронавируса, с учетом опыта, накопленного в каждой из стран-партнеров.

Свои наработки в данной сфере готовят и внешнеполитические ведомства государств Содружества. Договоренность об этом была достигнута заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, прошедшего 12 мая, также в формате видеоконференции.

"Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии. Активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией Координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", - прокомментировал это сотрудничество глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что при совете создана рабочая группа по мониторингу текущей ситуации. Решено ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором России проектов двух соглашений о сотрудничестве - в области санитарной охраны территорий стран СНГ и по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.


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URL: https://www.vb.kg/388199
Теги:
СНГ, коронавирус
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