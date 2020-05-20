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"У мэрии не будет лучшей возможности убрать маршрутки с города, чем сейчас"

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- Виктория Гунгер
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У мэрии Бишкека никогда не будет лучшей возможности убрать "маршрутки" из города, чем сейчас. Люди на Юпитер будут летать, а по Бишкеку все ещё будут рассекать "маршрутки". Об этом на своей странице в соцсетях написал эксперт Азамат Акенеев.

Водители "бусиков" не останутся без работы, считает эксперт.

- Для маршруток вполне хватит пригородных маршрутов. Пусть довозят людей из городов-спутников, новостроек, сел и развозят обратно. Сейчас им и так невыгодно стоять в пробках. Они до сих пор ездят по городу, потому, что являются бизнесом депутатов горкенеша и ряда чиновников. Поэтому их никогда и не уберут, - уверен Азамат Акенеев.

Надо признать, что многим подобная идея эксперта показалось весьма правильной и логичной. Правда, были и те, кто жестко раскритиковал озвученную идею.

- Надоели со своим: "уберите маршрутки, чтобы я мог на своём частном авто ездить". Может лучше частные авто убрать? – возмутился один из пользователей.

Обосновал он свое негодование тем, что общественный транспорт перевозит гораздо больше пассажиров, чем личный. И именно последний в огромном количество и создает городскую проблему – пробки.

Хотелось бы узнать мнение читателей VB.KG по данному вопросу. Стоит ли возвращать "маршрутки" на городские дороги или стоит ограничиться автопарком троллейбусов и автобусов? Правда, для этого его нужно будет сначала расширить.


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URL: https://www.vb.kg/388200
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, транспорт, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, коронавирус, карантин
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