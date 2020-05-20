Как и когда пройдет итоговая госаттестация "Алтын тамга" для выпускников

Итоговая государственная аттестация "Алтын тамга" 12-19 июня будет проведена в режиме реального времени с соблюдением требований безопасности, учащиеся сразу получат результаты.

Решение было принято Министерством образования и науки КР после проработки нескольких вариантов конкурса, обcуждения с экcпертами и практиками системы образования.

Как сообщает Республиканский штаб, во время конкурса каждому участнику будет выдан отдельный планшет. Выпускники будут сдавать тест по четырем предметам. Общие итоги будут немедленно доступны как выпускнику, так и наблюдающим экспертам. Онлайн-программа и соответствующее техническое оборудование с тестами для данного формата подготовлены.

Итоговая государственная аттестация "Алтан тамга" будет проведена в областных центрах (Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол), здания продезинфицируют, между выпускниками будет сохранена социальная дистанция, каждому выпускнику предоставят индивидуальные средства защиты.