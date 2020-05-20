Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В правительстве назвали обвинения Жанара Акаева безосновательными

110  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заявление депутата Жанара Акаева о якобы причастности премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева к нарушениям законодательства в области связи не имеет под собой никаких оснований. Об этом говорится в информации аппарата правительства.

"Заявление депутата Жанара Акаева о якобы причастности премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева к нарушениям законодательства в области связи не имеет под собой никаких оснований.

Мы, безусловно, информированы о том, что ведется расследование. Правительство не вправе комментировать ход следствия. Это может расцениваться как давление на ход следствия.

В случае необходимости Премьер-министр и представители Правительства в рамках расследования готовы дать разъяснения в интересах объективного и всестороннего расследования обстоятельств дела", - сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Напомним, сегодня, 20 мая, Жанар Акаев на заседании Жогорку Кенеша заявил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев может быть причастен к коррупционному скандалу с продажей радиочастот. Расследование проводит ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388204
Теги:
ГКНБ, коррупция, правительство, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  