В правительстве назвали обвинения Жанара Акаева безосновательными

Заявление депутата Жанара Акаева о якобы причастности премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева к нарушениям законодательства в области связи не имеет под собой никаких оснований. Об этом говорится в информации аппарата правительства.

"Заявление депутата Жанара Акаева о якобы причастности премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева к нарушениям законодательства в области связи не имеет под собой никаких оснований.

Мы, безусловно, информированы о том, что ведется расследование. Правительство не вправе комментировать ход следствия. Это может расцениваться как давление на ход следствия.

В случае необходимости Премьер-министр и представители Правительства в рамках расследования готовы дать разъяснения в интересах объективного и всестороннего расследования обстоятельств дела", - сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Напомним, сегодня, 20 мая, Жанар Акаев на заседании Жогорку Кенеша заявил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев может быть причастен к коррупционному скандалу с продажей радиочастот. Расследование проводит ГКНБ.