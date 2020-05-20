Минэкономики: число безработных в КР превысит 700 тысяч человек

Вследствие введения режимов ЧС и ЧП для предотвращения распространения коронавирусной эпидемии, экономическая активность в Кыргызстане резко замедлилась более, чем на 80 процентов. Такое заявление на заседании ЖК сделал министр экономики Санжар Муканбетов.

- Приостановлена практически в полном объеме работа малого и среднего бизнеса, строительства, а также ряда предприятий промышленного производства. В самом уязвимом положении оказалась сфера услуг. В итоге стали оказывать давление на рынок труда, что негативно повлияло на занятость населения. Активность малого и среднего бизнеса в текущей ситуации практически заморожена и определенное количество занятых временно высвобождены с рынка труда, которое по нашим оценкам может составить более 700 тысяч человек, - заявил он.

В КР, по данным Евразийской экономической комиссии, 2 миллиона 516 тысяч человек экономически активного населения. Это означает, что за время действия специальных режимов без работы остались почти 28 процентов занятого населения.

Министр экономики также рассказал, что в подавляющем большинстве стран и регионах возвращение экономического роста прогнозируется только в 2021 году. Экономический рост на 2021 год прогнозируется на уровне 4 процентов , а без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – на уровне 4,7 процента.

-Текущий год будет трудным годом, как в плане обеспечения уровня жизни населения, так и поддержки экономики, поэтому каждому руководителю необходимо приложить все усилия для создания благоприятных условий для бизнес-среды, скорейшего восстановления деятельности субъектов экономической деятельности экономики, - резюмировал Муканбетов.

Отметим, на запрос VB.KG о том, какие государственные меры будут приняты для сокращения посткоронавирусной безработицы, Министерство труда и социального развития ответило следующее:

"Учитывая нынешнюю ситуацию, а также что рынок труда является важной составляющей частью экономической и социальной жизни общества, для получения своевременной и объективной информации проводится анализ и прогноз рынка труда.

Службы занятости как и прежде, будут заниматься регистрацией безработных, назначением пособия по безработице, поиском работы, направлением на профессиональное обучение, обеспечением безработных граждан временной занятостью.

Привлекаются безработные граждане к оплачиваемой общественной работе (по озеленению и благоустройству территорий, проведение ирригационных и др. работ).

Кроме этого, готовится пакет документов по внедрению дистанционной услуги в сфере содействия занятости в онлайн режиме. В условиях распространения коронавируса, для безработных граждан это возможность дистанционного обращения в службы занятости".