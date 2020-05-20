Мэрия строит много новых парков, но забыли про старые парки?

Как сообщили VB.KG в пресс-службе мэрии, городские службы продолжают строительство ранее начатых школ и детских садиков, парков и скверов.

- По поручению мэра столицы Азиза Суракматова мы активно обновляем "легкие города", увеличиваем пешеходные зеленые зоны. В этом году мы работаем над строительством четырех парков в южной части города и двумя на севере, один из них - парк имени Чолпонбая Тулебердиева, мы уже завершили, - отчитался муниципалитет.

В частности, новый парк для детей "Балалык" расположен у пересечения проспекта Аалы Токомбаева и улицы Байтик Баатыра. Его площадь более десяти гектаров. В парке запланированы фонтаны, беседки и прогулочные тропы, а также велодорожка.

Фонтаны уже сформированы и забетонированы, проведены системы водоснабжения и канализации. Прокладываются ирригационные лотки. Готовы к установке 186 современных фонарей, для них проведены электрические сети, протяженность которых достигла 3700 метров. Уже разбиты аллеи, готовится основание под брусчатку, параллельно идет работа над входной группой.

По соседству с "Балалыком" - Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана – подарок от Азербайджанской Республики для горожан и гостей столицы. В парке площадью 5,5 гектара будут фонтаны и декоративные бассейны, открытый амфитеатр и беседки, детские площадки. Сейчас здесь прокладываются инженерные сети, идет обустройство фонтанов и облицовка входной группы, завезена брусчатка.

Отметим, что средства на прокладку коммуникаций предусмотрены в городском бюджете, все остальные строительные работы финансирует Азербайджанская Республика.

Строительства нового парка "Ынтымак" у Южной магистрали площадью 8,4 гектаров тоже в самом разгаре. Сейчас проводятся земляные работы, подготовка основания для тротуаров, спортивных площадок и парковки под автомобили. В парке предусмотрена инклюзивная площадка для особенных детей от клуба "Ротари Интернешнл", будут созданы спецусловия для досуга маленьких и особенных бишкекчан на свежем воздухе.

Городские службы возводят и новый "Парк здоровья" у южной части проспекта Чингиза Айтматова на месте бывшего "Парка любви". Уже завершили установку тротуарных бордюров, готовят основания под укладку брусчатки и асфальта под велодорожку. Завершено строительство санузлов и медпункта, сейчас идут отделочные работы.

- Скоро пандемия пойдет на спад, и мы сможем вместе насладиться новыми парками, но, соблюдая санитарную дистанцию. Бишкек – любимый город парков и скверов! Пожалуйста, берегите себя и своих близких! – призывает мэрия. С этим никто и не спорит.

Однако если заглянуть в старинные энциклопедии "Фрунзе" (1984 года издания на русском языке, 1986-го на кыргызском), то там говорится о почти исчезнувших сейчас парках или резко сокративших свою территорию. Например, о парке культуры и отдыха "Аламедин" площадью 3,3 гектара на нынешнем проспекте Жибек Жолу. Там были дубы, акации, тополя, карагачи, ели, березы, детский читальный зал, эстарада, аттракционы, баскетбольные и волейбольные площадки и даже теннисный корт. Почти все это сейчас уничтожено и попало под торговые ряды, прилегающие с востока к Аламудунскому рынку.

Печальная картина и на территории парка культуры и отдыха "Карагачевая роща". Оказывается, он занимал целых 50 гектаров,а одноименный лесопарк – еще 130 гектаров. Одно время назывался типа как в Москве – Центральный парк культуры и отдыха. Здесь был большой сектор аттракционов с колесом обозрения, танцевальная и спортивные площадки, кафе, пляжи и лодочные станции. Еще и сегодня, если пройти по улице Усенбаева, с пешеходного мостика над БЧК открывается впечатляющий вид на центральную часть этого заброшенного парка с широкими асфальтированными аллеями.

Привлекут ли эти старинные парки (точнее, их остатки) внимание мэрии для полной реконструкции и восстановления захваченных территорий?