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Принцип одного Китая в деятельности ВОЗ

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- Нина Ничипорова
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Процесс участия технических экспертов с Тайваня в технических мероприятиях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе принципа одного Китая является беспрепятственным, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Его заявление последовало после того, как в понедельник соответствующий департамент администрации Тайваня заявил, что в 2005 году материковая часть Китая подписала с ВОЗ меморандум о взаимопонимании по вопросам, связанным с участием Тайваня в деятельности ВОЗ.

Не секрет, что правительство Китая и ВОЗ подписали меморандум о взаимопонимании в 2005 году, сказал на пресс–конференции Чжао Лицзянь, добавив, что соответствующая информация доступна в Интернете.

В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, подчеркнул дипломат.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному Китаем и ВОЗ, процесс участия технических экспертов с Тайваня в технических мероприятиях ВОЗ в соответствии с принципом одного Китая является беспрепятственным, сказал официальный представитель МИД КНР.

С 2019 года в технических мероприятиях ВОЗ приняли участие 16 групп, в состав которых входили 24 эксперта в области медицины и здравоохранения Тайваня, напомнил он.

По словам Чжао Лицзяня, политическая манипуляция администрации Тайваня с использованием пандемии COVID–19 абсолютно бесполезна.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"


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URL: https://www.vb.kg/388212
Теги:
ВОЗ, Китай
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