Школа зависла на удаленке

З0 мая завершится IV школьная четверть, которая впервые прошла на всеобщем удаленном (дистанционном) обучении. Удалось ли детям и родителям включиться в новую школьную реальность?

Экзамены отменили

Министерство образования и науки сообщило, что переводные экзамены в 5, 6, 7, 8 и 10–х классах отменены, а формат государственной аттестации в 9 и 11–х классах изменен. Со 2 по 13 июня не будет традиционных экзаменов с билетами, сочинения и экзамена по математике - выпускников будут "оценивать дистанционно исходя из общих достижений". Эти оценки и будут заноситься в аттестат.

- Согласно временным правилам, в каждой школе будут созданы комиссии по каждому из пяти предметов, обязательных в 9 и 11–х классах. Классный руководитель и учителя представят информацию о достижениях каждого ученика: оценки в четырех четвертях, оценки контрольных работ за весь учебный год, лабораторные работы. Также будет учитываться участие в олимпиадах. Комиссия выставит итоговые оценки - это и будет оценкой госэкзамена. Классные руководители в день заседания комиссии сообщат каждому ученику его оценки. Если ученик не согласен с полученной отметкой, он вправе обратиться в апелляционную комиссию на следующий день, - рассказала замминистра образования Надира Джусупбекова.

По словам чиновницы, такое решение принято в целях обеспечения безопасности и здоровья детей. А также для того, чтобы выпускники имели больше возможностей и времени на подготовку к общереспубликанскому тестированию, которое, кстати, не отменили.

Зачисление в вузы Кыргызстана, как и в предыдущие годы, пройдет на основе баллов, полученных на ОРТ. Но в этом году сроки тестирования перенесены. Обычно ОРТ проводили с 15 по 20 мая, а в этом году тестирование состоится с 21 по 25 июня.

Испытания абитуриентов пройдут в 180 тестовых центрах. Для этого помещения дезинфицируют, обеспечат антисептиками, между выпускниками будет соблюдаться социальная дистанция.

Сертификаты с результатами теста будут рассылаться с 13 по 19 июля по месту регистрации ученика. А 20 июля начнется приемная кампания во всех вузах страны.

Тяжко, когда один компьютер на семью

Все соцсети завалены жалобами родителей, которые касаются, во–первых, заметно выросшего объема домашних заданий. Во–вторых, взрослые недовольны тем, что им самим приходится объяснять детям новые темы.

Бишкекчанка Зарина Ахметова, мама третьеклассника, считает, что методика обучения неудобная.

- Единственный плюс, что не надо тратить время на дорогу до школы и обратно. А в остальном сплошные нервы. Ребенку тяжело усвоить материал. Нет контакта с учителем. Редко, когда учителя, сидя перед экраном компьютера, повторяют с детьми пройденный ранее материал, объясняют новый, задают вопросы. В основном наставники скидывают ссылки на видеоуроки и презентации из Интернета. Когда пишут контрольные, то, бывает, один–два ученика напишут, скидывают в общую группу в мессенджере, и все остальные списывают, - возмущается Зарина.

Родители, которым приходится еще и работать дома удаленно, хватаются за голову, пытаясь поделить один компьютер на всю семью.

Учиться школьнику и работать взрослому за одним компьютером невозможно. Учителям сложно, детям тоже, родителям вдвойне! - негодует сотрудница частной типографии и мама четвероклассницы Ольга Галич. - Каждый день я работаю до вечера удаленно и вынуждена еще параллельно помогать дочери с уроками. Из плюсов только то, что во время домашнего обучения дочку не беспокоят одноклассники–хулиганы. А вот обучения как такового нет, все делают родители. Учителя присылают ссылки на видеоуроки, дети смотрят и с помощью родителей пишут конспекты. Задания выполняют опять же с помощью взрослых.

Жалуются на онлайн–систему обучения и учителя, говоря о том, что им нужно чуть ли не круглые сутки находиться на связи.

- Я трачу больше времени на проверку домашнего задания. Да и в дистанционном формате столько не дашь, сколько во время обычного урока. Ученики жалуются, что им много задают по всем предметам, увы, многие учителя не соизмеряют способности и время ребенка. Не у всех хорошо работает Интернет. Некоторые семьи не имеют компьютера, и дети учатся "через телефон". Мои ученики признаются, что хотят в школу, устали сидеть дома, - рассказала "ВБ" учитель русского языка и литературы, которая попросила не указывать ее имени.

- Приходится письменно формулировать каждую тему и задание. Из–за этого много времени уходит на писанину, - признается педагог. - Ученики сначала выполняют домашнее задание от руки в тетради, фотографируют его и после этого пересылают мне. Часто фотографии плохого качества. Если в тетради я могла красной ручкой исправлять ошибки, то сейчас надо изучать фото и давать к нему комментарий: подробно описывать где, в каком предложении допущена ошибка. В общем, есть много критических замечаний по поводу удаленного обучения, но и, безусловно, то, что мы теперь станем увереннее себя чувствовать при работе с интерактивными инструментами и чаще их использовать.

Ната