Выход из карантина. У ЦОНов в Бишкеке образовались огромные очереди (видео)

В первый день работы после карантина у Центров обслуживания населения в Бишкеке образовались огромные очереди. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читатели сообщают, что такая же ситуация с очередями наблюдается у зданий ГУ "Унаа", где производится регистрация транспортных средств и водительского состава.

Центры обслуживания населения были закрыты последние два месяца в связи с опасностью распространения коронавируса. Последние дни сотрудники ЦОНов готовились к открытию и проводили тщательную дезинфекцию помещений.

Очередь образовалась перед входом в ЦОН, внутрь людей пускают по несколько человек.