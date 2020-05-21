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Выход из карантина. У ЦОНов в Бишкеке образовались огромные очереди (видео)

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- Екатерина Улитина
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В первый день работы после карантина у Центров обслуживания населения в Бишкеке образовались огромные очереди. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читатели сообщают, что такая же ситуация с очередями наблюдается у зданий ГУ "Унаа", где производится регистрация транспортных средств и водительского состава.

Центры обслуживания населения были закрыты последние два месяца в связи с опасностью распространения коронавируса. Последние дни сотрудники ЦОНов готовились к открытию и проводили тщательную дезинфекцию помещений.

Очередь образовалась перед входом в ЦОН, внутрь людей пускают по несколько человек.


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URL: https://www.vb.kg/388216
Теги:
ГРС, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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