Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Я тоже ответственен". Депутат Исхак Масалиев заявил об уходе из парламента

441  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Исхак Масалиев добровольно сдает мандат и уходит из парламента. Об этом он заявил сегодня, 21 мая, в ходе заседания Жогорку Кенеша.

- Так как я являюсь представителем власти, я тоже ответственен за сложившуюся ситуацию в стране. Я приношу извинения своим избирателям за происходящее, - сказал Исхак Масалиев.

Отметим, сегодня депутат празднует свой 60-летний юбилей.

На этой неделе он защищал в первом чтении законопроект о пороге в 5% на выборах в ЖК, однако законопроект был отклонен. Также он вносил на заседании фракции "Онугуу прогресс" вопрос об отстранении спикера ЖК Дпстана Джумабекова. Исхак Масалиев отметил, что не имеет ничего личного против спикера, однако, по его мнению, Джумабеков не готов к роли спикера. Вопрос так и не был рассмотрен.

Также Масалиев неоднократно говорил о провалах в работе правительства и предлагал премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву добровольно уйти с поста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388219
Теги:
Исхак Масалиев, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
кыргызбай
21.05.2020, 13:03

Исхак на следующий созыв будешь баллотироватся???????????????

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  