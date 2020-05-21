"Я тоже ответственен". Депутат Исхак Масалиев заявил об уходе из парламента

Депутат Исхак Масалиев добровольно сдает мандат и уходит из парламента. Об этом он заявил сегодня, 21 мая, в ходе заседания Жогорку Кенеша.

- Так как я являюсь представителем власти, я тоже ответственен за сложившуюся ситуацию в стране. Я приношу извинения своим избирателям за происходящее, - сказал Исхак Масалиев.

Отметим, сегодня депутат празднует свой 60-летний юбилей.

На этой неделе он защищал в первом чтении законопроект о пороге в 5% на выборах в ЖК, однако законопроект был отклонен. Также он вносил на заседании фракции "Онугуу прогресс" вопрос об отстранении спикера ЖК Дпстана Джумабекова. Исхак Масалиев отметил, что не имеет ничего личного против спикера, однако, по его мнению, Джумабеков не готов к роли спикера. Вопрос так и не был рассмотрен.

Также Масалиев неоднократно говорил о провалах в работе правительства и предлагал премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву добровольно уйти с поста.