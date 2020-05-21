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Заступились. Тазабека Икрамова назвали "эротичным кочевником со стержнем"

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- Виктория Гунгер
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Представители отечественного парламента всегда отличаются способностью неумело привлечь к себе внимание. Особенно "харизматичным" в этом плане является депутат ЖК Тазабек Икрамов.

На недавнем комитете ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению он не смог правильно прочитать имя министра внутренних дел Кашкара Джунусалиева. И в очередном словесном казусе обвинил сотрудника ЖК, который, якобы, дал нардепу неверный документ.

Позже Тазабек Икрамов признался СМИ, что "не робот, чтобы помнить имена всех министров". Что тоже вызывает массу недоумений.

Надо признать, что у большинства граждан подобные опусы парламентария вызывают иронию. Казалось бы ситуация улеглась, как в соцсети неожиданно появилась публикация в защиту Тазабека Икрамова. Причем, вызывавшая у многих "фейсбучан" еще больший смех, чем сам казус в ЖК.

Некий пользователь Болотбек Ботилов называет Икрамова "эротичным кочевником". Само сообщение крайне путано по содержанию. В нем говорится: "У него собственное мнение, которое показывает брутальность его характера, наличие внутреннего стержня. Он за семейные ценности! В нем – дух кочевника!"

Многие пользователи уже предложили автору поста, раскрыть подлинное имя, и, наконец, написать сообщение под собственным – Тазабек Икрамов.


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URL: https://www.vb.kg/388220
Теги:
МВД, парламент, социальные сети, Тазабек Икрамов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Кашкар Джунушалиев
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