В Чуйской области обнаружены четыре точки стихийной торговли ГСМ

Межрайонным отделом ГСБЭП по Кеминскому, Чуйскому районам и городу Токмок Чуйской области совместно с сотрудниками ОБДД и ГНС г.Токмок проведены рейдовые мероприятия в ходе которых, пресечен ряд незаконно функционирующих точек стихийной торговли ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Стихийная торговля пресечена в г.Токмок - 3 точки, в селе Арал - 1 точка. В настоящее время ведется работа по установлению поставщиков ГСМ причастных к фактам незаконной реализации ГСМ на обслуживаемой территории.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями просит граждан, обладающих какой-либо информацией о незаконной реализации ГСМ обращаться по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, или по телефону Дежурной части (0312) 323 091, 323 707