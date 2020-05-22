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Кыргызстанцев в РФ вновь предупредили о риске нарваться на аферистов

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- Евгений Денисенко
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На чартерный рейс из Оренбурга, которым 20 мая отправили в Бишкек 167 граждан Кыргызстана, не были допущены три пассажира. Об этом сообщили в штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции, действующем при посольстве КР в РФ.

Как отмечается, в числе тех, кого остановили, оказалась гражданка КР с поддельными паспортами. В отношении нее уже возбуждено уголовное дело. Также не удалось улететь двум кыргызстанцам, имеющим российское гражданство. На родину были отправлены тяжело больные, инвалиды, люди пожилого возраста, беременные женщины, родители с несовершеннолетними детьми, а также соотечественники, выехавшие из хостелов Москвы.

"Проработка вопросов вывоза граждан КР, оставшихся в Бузулукском районе Оренбургской области, продолжается. В ближайшее время посольством планируется вывоз около 400 соотечественников автобусами", - проинформировали в штабе.

Вместе с тем, здесь вновь призвали сограждан в России, стремящихся выехать в Оренбургскую область в надежде пересечь российско-казахстанскую границу, воздержаться от таких попыток, поскольку граница остается закрытой.

Одновременно в штабе предупредили, что возле станции метро "Добрынинская" в Москве (неподалеку от которого расположена дипмиссия Кыргызстана) аферисты пытаются продавать якобы бланки посольства для заполнения их желающими вылететь на родину, с целью внесения таких людей в списки, формируемые рабочей группой в консульском отделе. Как подчеркивается, бланки выдаются в посольстве бесплатно.

"Также просим остерегаться мошенников, которые с целью наживы распространяют в социальных сетях сведения о формировании таких списков для вылета из московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", что не соответствует действительности. На сегодняшний день полеты всех авиакомпаний согласовываются с посольством КР . В случае организации чартерных рейсов для студентов и других групп штаб будет незамедлительно информировать соотечественников. В этой связи просим руководствоваться только проверенной информацией, которая публикуется в официальных государственных источниках", - призвали в штабе.

Остается добавить, что с момента объявления в Москве ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса чартерные рейсы в Кыргызстан осуществлялись только из аэропорта "Шереметьево".


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URL: https://www.vb.kg/388223
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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