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Иракская разведка заявила об аресте лидера ИГ

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- Виктория Гунгер
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Иракские спецслужбы заявили, что арестовали руководителя ИГ ("Исламского государства). Он возглавил группировку после убийства американскими военными экс-лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года, пишут отдельные телеграм-каналы.

Само ИГ в своих сообщениях называет лидером организации другого боевика - Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. По мнению Вашингтона, под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. А иракская разведка в свою очередь заявляет, что настоящее имя арестанта - Абдельнасер аль-Кирдаш.

Анонимный Тelegram-канал Directorate 4 со ссылкой на безымянного иракского эксперта сообщает, что арестованный мог быть высокопоставленным членом "Аль-Каиды", а с 2011 по 2019 год - главой ИГ в Сирии.

Любопытно, что не сообщается ни о месте, ни тем более об обстоятельствах ареста так называемого руководителя ИГ. Утверждается только, что он был арестован за счет получения точных разведданных.


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URL: https://www.vb.kg/388227
Теги:
Ирак, терроризм, Исламское государство, Кыргызстан, Арест
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