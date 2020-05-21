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На поиски Аскарбека Шадиева в США отправятся прокуроры

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- Екатерина Улитина
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Следователи Генеральной прокуратуры отправятся в США для расследования дела бежавшего из страны экс-вице-премьер-министра. Об этом сегодня, 21 мая, в ходе заседания Жогорку Кенеша заявил генеральный прокурор Октурбек Джамшитов.

По его словам достигнута договоренность о проведении мероприятий по делу Шадиева на территории США с уполномоченными органами государства.

Сейчас этот вопрос поставлен на паузу в связи с пандемией и введенными условиями карантина практически во всех странах.

Напомним, Аскарбек Шадиев был обвинен в совершении нескольких уголовных преступлений, которые повлекли значительный вред госказне. В 2018 году Шадиев сбежал из страны. По данным силовиков, экс-вице-премьер-министр вброд перешел реку, разделяющую Кыргызстан и Таджикистан, соседнюю страну он покинул на самолете, сбежав в США. Первомайский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/388228
Теги:
Аскарбек Шадиев, Генеральная прокуратура, Кыргызстан, Откурбек Джамшитов, уголовное дело, расследование
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Комментарии
Самат
21.05.2020, 12:53

Деньги отвалит и никто его не найдёт.

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