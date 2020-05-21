Мирзахмедов: В Орозо айт запрещено резать скотину и массово собираться

По всей Джалал-Абадской области запрещено массовое празднование Орозо айт, резать скотину и собираться большим количеством людей. Об этом на брифинге заявил полномочный представитель правительства КР в Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов.

"Все соответствующие указания даны айыл окмоту и местным властям. Эти меры приняты в целях обеспечения здоровья граждан", - отметил он.

Мирзахмедов также сообщил, что в этом году 1 июня – в день защиты детей в области не будут организованы торжественные мероприятия.

"Не будут также работать игровые площадки и парки. Детям с ограниченными возможностями здоровья организуем представления и конкурсы в онлайн режиме. Приносим свои извинения за то, что не смогли предоставить праздничное настроение детям", - сказал чиновник.

По его данным, на сегодня в Джалал-Абадской области установлено 12 блокпостов. Сотрудники Госсанэпиднадзора каждый день проверяют предприятия и организации, чья деятельность возобновлена, на исполнение санитарных требований. В результате рейдов оштрафованы 29 субъектов.