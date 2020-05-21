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Президент КР призвал усилить работу по повышению доверия граждан к судам

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 мая, принял председателя Совета судей Кыргызской Республики Нурлана Атаназарова.

Главе государства представлена информация о текущей деятельности Совета судей, принятых решениях и намеченных планах по улучшению его деятельности и судебной системы в целом.

Отмечено, что со дня первого заседания нынешнего состава Совета судей (18 марта 2019 года) проведено 22 заседания, в ходе которых было принято 74 решения, в том числе по присвоению квалификационных классов судьям, о досрочном прекращении полномочий судей, а также решения, касающиеся материально-технического обеспечения судов, судей и других органов судебной системы.

Председатель Совета судей Нурлан Атаназаров отметил, что одним из немаловажных направлений деятельности Совета судей в рамках проводимой в стране судебно-правовой реформы является экспертиза и разработка проектов нормативных и ненормативных актов, касающихся деятельности судов и судей.

К примеру сообщил, что в связи с последними изменениями в законодательстве по оптимизации штатной численности судей Советом было разработано положение о переводе (ротации) судей.

Он также подчеркнул в рамках судебно-правовой реформы в целях повышения доверия к судам через обеспечение реального, полного и своевременного исполнения судебных актов в структуру Верховного суда внесены изменения и образованы два самостоятельных подразделения: Служба принудительного исполнения, отвечающая только за исполнение решений судов и повышение его качества, и Судебный департамент, внимание которого будет сконцентрировано только на материально-техническом обеспечении судов и улучшении кадрового потенциала аппаратов судов.

Глава государства отметил, что на Совет судей как на орган, представляющий интересы судейского сообщества, возложена большая ответственность не только за защиту прав и законных интересов судей, но и за улучшение деятельности судебной системы в целом, обеспечение выполнения судьями требований безупречности поведения, в том числе прозрачности их деятельности.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость усиления работы по полному декларированию судьями своих доходов и расходов.

Отметив, что одними из наиболее приоритетных целей судебно-правовой реформы являются повышение доверия граждан к судебной системе и предупреждение коррупционных проявлений, президент призвал усилить работу в этом направлении.

Также Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость усиления работы по цифровизации судебной системы, а именно по полному внедрению аудио-видеофиксации во всех залах судебных заседаний и электронного делопроизводства в судах.

Отметил особую важность реализации автоматической информационной системы Единый реестр преступлений и проступков в части судебного и судебно-исполнительного блоков.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на встрече также поднимался вопрос о пересмотре запланированного на 2020 год бюджета судебной системы.

Отметим, что Совет судей является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между съездами судей, проводящим политику высшего органа судейского самоуправления.


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URL: https://www.vb.kg/388242
Теги:
президент, судебная реформа, Кыргызстан, Совет по отбору судей, Сооронбай Жээнбеков
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