Коммунисты во главе с Масалиевым начали подготовку к октябрьским выборам ЖК

Заявивший сегодня, 21 мая, о том, что досрочно сдает мандат депутата Жогорку Кенеша, Абсамат Масалиев эксклюзивно рассказал VB.KG подробности этого демарша. Из его слов можно сделать однозначный вывод – Партия коммунистов Кыргызстана срочно начала интенсивную подготовку к октябрьским парламентским выборам.

Впрочем, сам Масалиев осторожно относится к прогнозам парламентских аналитиков о том, что возглавляемая им ПКК "при условии честного подсчета голоcов" преодолеет любой барьер – хоть в 7 процентов, хоть в 9 процентов голосов избирателей. "Вашими бы устами да мед пить", - говорит Масалиев.

Он считает, что "теоретически ПКК может взять 10-15 процентов голосов избирателей. Подчеркиваю – теоретически. Если коммунисты смогут убедить избирателей, а пассивных бывает до 50 и более процентов, не сидеть дома, а прийти на выборы".

В принципе коммунисты могут даже использовать такой слоган специально для традиционно пассивной части избирателей: "Голосуй не ногами, а руками и головой!"

Масалиев отметил, что сдаст мандат конкретно в понедельник, 25 мая, вовсе не потому, что по студенческой привычке хочет с понедельника начать новую жизнь. Просто хочет до этой даты освободить свой депутатский кабинет от личных вещей.

Исхак Масалиев объяснил, что начало конкретных предвыборных мероприятий откладывается до окончания чрезвычайной пандемичной коронавирусной ситуации. Коммунисты из рядов ПКК – люди законопослушные! И вообще они уже давно отказались от таких идей, как воинствующий атеизм или установление диктатуры пролетариата.

Еще Масалиев признает, что основной его электорат – люди, как модно в нынешнюю пандемическую эпопею говорить "из группы риска", то есть пожилые. Но ПКК собирается побороться и за голоса молодых избирателей. Ведь пресловутая "левая идея" в нынешний общемировой кризис завоевывает все больше симпатий среди части молодежи и людей среднего возраста, вообще всех представителей так называемого протестного электората.

Экскурс-бюро

Именно вчера Исхаку Масалиеву исполнилось ровно 60 лет. Объявление о сдаче депутатского мандата – своего рода подарок к собственному юбилею. Кстати, он получил свое имя от родителей в честь тогдашнего главного руководителя Кыргызстана – Исхака Раззакова.

Юбиляру есть много, что вспомнить, но он выделил только некоторые парламентские эпизоды своей биографии. Он избирался депутатом ЖК четырех созывов, то есть один из самых многоопытных парламентариев.

В нынешнем созыве ЖК Масалиев числился в списке от политической партии "Өнүгүү – Прогресс". Но фактически во всех созывах он фигурировал как один из лидеров Партии коммунистов Кыргызстана.

Лидерство досталось ему как бы по наследству от отца, Абсамата Масалиева, который в ноябре 1985 – апреле 1991 годов был "хозяином республики" в качестве первого секретаря ЦК правившей Компартии Кыргызстана. После ее роспуска и запрета Масалиев-старший уже в 1992-м основал оппозиционную Партию коммунистов, которой и руководил до своей смерти в 2004-м.

Вехи биографии Масалиева-младшего таковы.

Родился 21 мая 1960 года в Оше.

В 1982 году окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР по специальности "историк", в 1994 году тот же вуз по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1982 году преподавателем кафедры истории КПСС Кыргызского государственного университета. В 1985 – 1986 годы работал преподавателем кафедры истории советского периода КГУ.

В 1989 – 1993 годы служба в органах внутренних дел.

В 1993 – 1994 годы инспектор СПНР при ГНИ по Ошской области.

В 1994 году оперуполномоченный в управлении налоговой полиции Ошской области.

С 1994 по 1998 годы служба в таможенных органах. Главный инспектор, заместитель начальника, начальник в Ошской таможне.

В 1998 – 1999 годы юрист ДО "Югфармация" в Оше.

В 1999 – 2000 годы директор ОсОО "Компания Талас – Ош".

С 2000 по 2005 год депутат Жогорку Кенеша II созыва.

В 2005 году председатель Комитета по доходам – заместитель министра финансов КР.

В 2005 – 2007 годы депутат Жогорку Кенеша

В 2007 – 2010 годы депутат Жогорку Кенеша IV созыва от Партии коммунистов Кыргызстана.

Малоизвестный факт: в апреле 2010 очень короткое время был спикером ЖК, что закончилось непродолжительным арестом Масалиева. Одна из правозащитниц утешала его: "А Нельсон Мандела сколько в тюрьме томился?!"

В 2011 – 2012 годы председатель Центрального Комитета Партии коммунистов Кыргызстана.

С 2012 по 2014 год председатель Налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики.

В 2015 году по списку от политической партии "Өнүгүү – Прогресс" был избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.