Повсюду беспечность

В условиях карантина, связанного с COVID–19, горожане обязаны соблюдать совсем не сложные правила: чаще мыть руки, поменьше времени проводить на улице и, самое главное, носить маску в общественных местах. Но какую картину мы чаще всего наблюдаем сегодня на улицах Бишкека? Большинство горожан беспечно ходят по рынкам, магазинам и улицам и без масок, а некоторые носят ее зачем–то, спустив на подбородок.

Слушая тревожные новости каждый день о новых случаях заражения коронавирусом, невольно можно поймать себя на мысли, что носители вируса находятся рядом с нами каждый день. Но как их узнать, ведь внешние симптомы проявляются не у всех и не сразу.

Между тем медики предупреждают, что пандемия COVID–19 - это тот редкий случай, когда лучшее - никак не враг хорошему. Пусть будет хотя бы частичная защита, чем вообще никакой. В общем, обязательное ношение любой маски, даже самодельной тканевой, способно уменьшить число инфицированных и обезопасить себя и окружающих, но и ваших пожилых родителей.