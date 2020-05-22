В Минздраве заявили, что далеко не все спортцентры смогут заработать

Не все спортцентры смогут получить разрешение на возобновление своей деятельности с 25 мая. Об этом на брифинге 22 мая заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Санитарные правила четко прописаны, подтверждены правительством. Их нужно выполнять неукоснительно, проводятся рейды. Это, в частности, установление дезинфекционного режима, проветривание, влажная уборка. Также жесткий контроль за персоналом: термометрия, масочный режим, опрос о состоянии здоровья", - перечислил главный санитарный врач.

Лишь те спортцентры и фитнес-залы, которые обеспечат выполнение этих требования, смогут работать.

"Если на тренажерах будут проводиться индивидуальные занятия, то такие спортцентры откроются, если массовые занятия, то нет. Если занятия будут проводиться на открытом пространстве, в залах, где достаточно места для соблюдения социального дистанцирования - разрешение будет дано. Если это подвальное помещении, где невозможно проветривать, то нет", - предупредил Усенбаев.