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Отрицание COVID-19 частью граждан может вылиться в эпидемию

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- Виктория Гунгер
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Социологические замеры показывают устойчивый тренд - люди не верят в существование коронавируса. Сейчас доля таковых составляет уже 45 процентов. Однако пренебрежительное отношение к нормам безопасности стало ключевым фактором численного роста зараженных во многих странах. Об этом пишет телеграм-канала RadioShalQal.

Самый популярный аргумент, который обычно используют антиковидники - отсутствие заболевших среди знакомых, родных, близких.

Не помогают, как отмечает канал, и видео с обращениями больных коронарвирусом. Многие граждане считают их постановочным.

- Самое опасное в этой ситуации то, что антиковидники или ковидоскептики в соцсетях призывают не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию. Это в итоге провоцирует рост заболеваний. Минздрав стран бьет тревогу, ведь на фоне ослабления карантинных мер рост все-таки может стать экспоненциальным. И тогда все те меры, включая режим ЧП, могут стать бесполезными. Они просто отсрочат десятки тысяч заболевших, сотни смертей и перегрузку системы охраны здоровья,- добавляет автор поста.

Но, к сожалению, в сложившейся ситуации у государств нет плана Б.

Это касается и Кыргызстана. После ослабления режима карантина ношение масок приобрело, скорей, выборочный характер. Особенно это касается областей и пригородов столицы. К тому же, открытие рынков и госучреждений спровоцировала немалые очереди. Люди неохотно соблюдают дистанцию. И такое тесное "взаимодействие" помноженное на халатность могут сыграть с гражданами злую шутку.


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URL: https://www.vb.kg/388253
Теги:
эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, медицина, медики, коронавирус, карантин
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