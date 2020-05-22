У Рамзана Кадырова подозревают коронавирус

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров госпитализирован из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщили сразу несколько российских СМИ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. Недомогание он якобы почувствовал пару дней назад, но принял симптомы за ОРВИ. В настоящее время глава Чечни находится под наблюдением медиков.

Также в прессе появились сообщения о заражении COVID-19 у помощника Рамзана Кадырова и главы Минздрава Чеченской республики. Однако, позже эту информацию опроверг сам помощник чеченского лидера Ахмед Дудаев.

Он заявил, что Кадыров лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике. И сейчас занят работой. Дудаев призвал не верить неподтвержденной информации и не распространять фейки.

По данным на 21 мая, в Чечне зарегистрировано 1026 случаев коронавируса.