Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

У Рамзана Кадырова подозревают коронавирус

90  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров госпитализирован из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщили сразу несколько российских СМИ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. Недомогание он якобы почувствовал пару дней назад, но принял симптомы за ОРВИ. В настоящее время глава Чечни находится под наблюдением медиков.

Также в прессе появились сообщения о заражении COVID-19 у помощника Рамзана Кадырова и главы Минздрава Чеченской республики. Однако, позже эту информацию опроверг сам помощник чеченского лидера Ахмед Дудаев.

Он заявил, что Кадыров лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике. И сейчас занят работой. Дудаев призвал не верить неподтвержденной информации и не распространять фейки.

По данным на 21 мая, в Чечне зарегистрировано 1026 случаев коронавируса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388255
Теги:
президент, Россия, Чечня, коронавирус, карантин, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  