В России начнут временно продлевать паспорта кыргызстанцам

Усилиями правительства Кыргызстана решена еще одна наболевшая проблема для его граждан, находящихся на территории России. Теперь им здесь, как проинформировали в посольстве КР в РФ, смогут временно продлевать сроки действия паспортов.

Сообщается, что согласно правительственному постановлению от 19 мая 2020 года №256 до 31 декабря 2020 года продлевается срок действия паспорта гражданина КР образца 2004 года (внутренний паспорт), а также общегражданского (заграничного) паспорта образца 2006 года (за исключением лиц, не достигших 16 лет), срок действия которых истекает в период с 1 января по 30 декабря 2020 года.

В посольстве подчеркнули, что данное решение касается только граждан Кыргызской Республики, находящихся за ее пределами. Продленные паспорта могут использоваться для пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, а также пересечения государственной границы других стран лишь для въезда (возвращения) в Кыргызстан. За получением этих документов понадобится обратиться в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение КР. Здесь проставят соответствующую отметку в паспорта образца 2006 года. А обладателям внутренних паспортов выдадут специальные справки, защищенные от подделки и подтверждающие продление срока действия документа.

"Особо предупреждаем, что продление паспортов, выдача справок будут осуществляться на бесплатной основе и только в следующих загранучреждениях Кыргызской Республики в Российской Федерации: посольство в Москве, генеральные консульства в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярия посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке", - подчеркнули в дипмиссии. И призвали остерегаться поддельных продлений и фальшивых справок, напомнив: в соответствии с законодательством РФ использование таких документов чревато уголовной ответственностью.

В посольстве попросили соотечественников, ознакомленных с этой информацией, содействовать ее распространению среди родственников и знакомых, находящихся в России. И сообщили, что прием документов на продление паспорта начнется с 1 июня.