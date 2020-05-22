В России пока не решили с открытием границ для иностранцев

Передвижение граждан между регионами РФ в полноценном режиме и тем более открытие границ с другими странами возможно только по итогам последнего этапа снятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Так считает заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

"Не думаю, что сейчас можно говорить о возобновлении путешествий", - заявила она по поводу обращения к Минэкономразвития РФ отраслевых объединения в сфере туризма. Последние высказали просьбу разрешить с 1 июня турпоездки внутри страны, "как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19". Также было предложено с 1 июля возобновить сообщение со странами, где отмечен низкий уровень распространения коронавируса.

По словам Татьяны Кусайко, безусловно, туристическая отрасль нуждается в поддержке. Но возобновление туризма возможно только в том случае, когда не будет рисков распространения опасной инфекции.

"На первом месте должно быть здоровье граждан. Если будет организовано повсеместное тестирование, если будут соблюдены все требования Роспотребнадзора - тогда можно говорить об открытии туристического сезона. Но сейчас об этом говорить преждевременно", - считает парламентарий.

Она также напомнила, что недавно Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом сообщила о трех этапах снятия ограничений. Но при этом ничего не говорила об открытии границ с другими странами. "Вот когда Роспотребнадзор скажет, что мы готовы открыть границы - тогда это и будет возможно. Скорее всего, это будет после третьего этапа снятия ограничений", - полагает Татьяна Кусайко.