Сторонники Атамбаева 24 мая планируют выйти на митинг. А как же карантин?

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева намерены собраться 24 мая на митинг в Кой-Таше с требованием освободить своего лидера. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

По их данным, на предстоящий митинг выйдут и некоторые жители Кой-Таша. Правда, пока неизвестно, кто именно организует данное мероприятие: сыновья Атамбаева или члены Политсовета СДПК, между которыми сейчас происходит раскол. Так как последние недовольны тем, что отпрыски бывшего президента организуют мероприятия от имени СДПК без их согласия. Впрочем, это и неудивительно, скорее всего они по примеру своего отца воспринимают партию как собственность Атамбаева-старшего.

Ладно хотят помитинговать это их право, речь о другом, почему никто из них не задумывается о здоровье тех, кого хотят собрать на свое мероприятие? Как же рекомендации Всемирной организации здравоохранения, а следом и местных властей, которые настоятельно просят всех людей воздержаться от массовых собраний, так как опасность распространения вируса в таких случаях усиливается. Тем более, как выяснилось, многие заболевшие переносят опасное заболевание бессимптомно.

Складывается впечатление, что организаторов предстоящего мероприятия этот момент совершенно не волнует, что как будто они поставили себя выше всех этих правил. Совпадение или нет, но место митинга выбрано прямо-таки символичное. Помнится, именно в Кой-Таше Атамбаев посчитал себя выше всех законов страны и даже организовал у себя дома что-то вроде собственного "государства в государстве".

Чем закончились койташские события мы все хорошо помним. В первую очередь это, конечно, убийство командира спецназа, которого, как выяснила экспертиза, застрелили из снайперской винтовки Атамбаева, а если вспомнить, что последний до этого все время похвалялся, что будет отстреливаться из своего оружия, то имя подозреваемого невольно напрашивается само собой. Далее идут ранение главы ГУВД Чуйской области и других сотрудников правоохранительных органов и массовые беспорядки в Бишкеке, которые если бы вовремя не остановили, то мародерства и грабежи были бы обеспечены городу.

Так что в так называемую "невиновность" бывшего президента верится с трудом. Как минимум здесь неподчинение существующим законам страны, когда он отказывался приходить к следователю по повестке МВД. Хотя именно он сам в бытность главой страны, помнится, всегда призывал граждан решать все проблемы законным путем. Максимум – вооруженное сопротивление плюс организация массовых беспорядков, да еще и с жертвами.

Это что касается только одного дела, а если вспомнить про историю с освобождением кримавторитета Батукаева, то тут и вовсе полное попирание всех законов. Кто поверит, что такое громкое "освобождение" известного "вора в законе", которого в один день обслужили чуть ли не все госорганы страны, происходило без ведома главного.

След в истории

Как-то герой одного из известных фильмов сказал, что по-настоящему богатый человек лишь тот, о котором люди с восхищением будут слагать песни и сказания. Каким запомнят люди самого Атамбаева, пока неизвестно? Возможно, как человека, при правлении которого обкрадывались кредиты страны, за которые платить придется уже всем кыргызстанцам из своего кармана? В этой связи возможно люди запомнят уже ставшие знаменитыми плоскогубцы за 600 долларов или деревянные кони в музее за 14 тысяч евро каждая. Или Атамбаева запомнят как президента, который раздавал высокие посты, как будто в подарок, своим водителям и телохранителям?

Что же касается заявления одного из сыновей Атамбаева, что при его отце, якобы, строилось много дорог и школ в стране, то это и вовсе не аргумент. С таким же успехом этим могли бы сейчас похвастаться беглые президенты Акаев и Бакиев. При них также строились школы и ремонтировались дороги. Кстати, именно при Бакиеве начались переговоры по поводу ремонта или строительства многих объектов, в том числе и ТЭЦ Бишкека. Просто реализовывались они именно при Атамбаеве, который в свою очередь успешно завершенные проекты с легкой душой приписывал себе.

В любом случае сторонникам и членам семьи Атамбаева следует приводить более весомые аргументы в поддержку бывшего президента, а не отделываться общими фразами типа "он был честным президентом" или "он всегда болеет за свою страну".