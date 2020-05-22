Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Золотым колесам нет преград

161  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пандемия не стала преградой для тренировок велосипедистов из столичного клуба "Золотые колеса". Они упорно продолжали повышать свое спортивное мастерство."Лучшим нашим воспитанникам,- сообщил корреспонденту VB.KG председатель этого спортивно-общественного объединения Николай Дядичкин, - я привез домой велотренажеры и требовал с них каждый день отчета о достигнутых результатах. Нужно сказать, что ребята ответственно отнеслись к моим заданиям. Все результаты на скорость, выносливость они существенно повысили.

По словам Дядичкина, с 25 марта его ученики продолжат тренировки уже на столичных трассах. Они будут совершать кроссы по 25-30 километров на дорогах в южной части Бишкека и по объездной трассе. Планы на этот год у воспитанников клуба остаются напряженными.Они запланировали несколько длительных кроссов, а также соревнования в горах.

Клуб "Золотые колеса" существует с 1983 года. За это время им были подготовлены несколько мастеров спорта республики, члены сборной Кыргызстана по велоспорту. Клуб привлекает к своим занятиям ветеранов этого вида спорта и даже любителей. Дядичкин убежден, что велоспорт является отличной возможностью укрепить здоровье практически каждому человеку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388268
Теги:
велоспорт, спорт, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  