Золотым колесам нет преград

Пандемия не стала преградой для тренировок велосипедистов из столичного клуба "Золотые колеса". Они упорно продолжали повышать свое спортивное мастерство."Лучшим нашим воспитанникам,- сообщил корреспонденту VB.KG председатель этого спортивно-общественного объединения Николай Дядичкин, - я привез домой велотренажеры и требовал с них каждый день отчета о достигнутых результатах. Нужно сказать, что ребята ответственно отнеслись к моим заданиям. Все результаты на скорость, выносливость они существенно повысили.

По словам Дядичкина, с 25 марта его ученики продолжат тренировки уже на столичных трассах. Они будут совершать кроссы по 25-30 километров на дорогах в южной части Бишкека и по объездной трассе. Планы на этот год у воспитанников клуба остаются напряженными.Они запланировали несколько длительных кроссов, а также соревнования в горах.

Клуб "Золотые колеса" существует с 1983 года. За это время им были подготовлены несколько мастеров спорта республики, члены сборной Кыргызстана по велоспорту. Клуб привлекает к своим занятиям ветеранов этого вида спорта и даже любителей. Дядичкин убежден, что велоспорт является отличной возможностью укрепить здоровье практически каждому человеку.