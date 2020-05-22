"НКО в Кыргызстане сами нарушают закон" (видео)

Сегодня в Жогорку Кенеше прошли парламентские слушания по обсуждению поправок в закон об НКО. Напомним, 4 марта депутаты в первом чтении приняли поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. В свою очередь сами представители НКО назвали этот закон дискриминационным.

На сегодняшнем мероприятий также было высказано множество различных мнений. Выступили представители различных сторон: активисты, международные организации, и соответственно сами НКО.

Представитель организации "Открытые данные", журналист Эльнура Алканова заявила, что как представитель НКО готова публиковать свои источники финансирования, но сперва необходимо добиться подотчетности органов исполнительной власти к примеру, по грантам, полученные на борьбу с Covid-19.

"Я хочу призвать наших уважаемых депутатов продумать и направить данный законопроект, чтоб такой открытый портал открыли на раскрытие информации о расходах грантовых средств, которые получают государственные органы. Я считаю, целесообразным, если парламент сегодня добьется сначала прозрачности от госорганов. Когда вы добьетесь полной прозрачности от власти, давайте после этого вы перейдете к гражданскому сектору", - сказала она.

Журналист напомнила, что и НКО, и сами депутаты являются представителями народа.

"Вы депутаты являетесь представителями общества, но и НПО сектор это в чистом виде представители народа в том числе. Это абсолютно ненормальное явление, мы вместо того чтоб объединяться и вместе требовать прозрачности у власти. А чем мы занимаемся? Представители народа ведут борьбу с представителями народа, - отметила она.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело и вовсе убежден, что данный законопроект "подпортит имидж Кыргызстана".

"Роль гражданского общества становится критической. Оно играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития. Мы обеспокоены тем, что поправка отвлечет от этих целей и подпортит имидж Кыргызстана как страны - приверженца базовых демократических ценностей, в частности, защиты прав человека, свободы собрания и объединения. Призываем пересмотреть этот законопроект с широким участием представителей гражданского общества", - отметил Озонниа Ожиело.

Тем не менее, большинство участников сегодняшнего мероприятия выступили в поддержку данного законопроекта, в том числе и представители НКО.

Так глава общественного фонда "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов привел в пример США и Европу.

"На западе существует такой же закон, который даже намного жестче. Этот законопроект необходим, мы даже немного запаздываем. Недавно представительница НКО выступила, мол, мы помогаем, работаем. Все это хорошо, но речь идет об отчетности и чего вам бояться я не могу понять, - сказал он.

Следом за ним выступил председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов, который отметил, что НКО в Кыргызстане сами нарушают закон.

"Они нарушают действующий закон страны о невмешательстве общественных организаций в дела государства. Также действия НКО противоречат декларации прав человека, в том числе принципам и задачам ООН. Мы говорим "Организация объединенный наций, а не организация объединенных НКО". ООН призвана защищать интересы государств, а не отдельных организаций. В то же время представители НКО в Кыргызстане лоббируют свои интересы на государственном уровне и еще призывают ввести санкции нашей стране. При этом мы даем им возможность выступить в парламенте. Это просто высший пилотаж демократии. Ни в одной стране такого нет!", - добавил он.

Напомним, авторы законопроекта предлагают внести поправки, согласно которому НПО функционирующие на территории Кыргызстана, будут обязаны отчитываться об источниках формирования и направлениях расходования финансов.

По мнению авторов, в странах Европы и СНГ (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Беларусь) некоммерческие организации предоставляют информацию о том, как тратятся их грантовые деньги.