Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая

105  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Овен. Отдохните от суеты и приведите мысли в порядок. Взяв на вооружение возникшие идеи, вы справитесь с финансовыми сложностями и сможете оказать неоценимую поддержку близким людям. Поездки еще способны преподносить неприятные сюрпризы, а потому, выбрав спокойное и уединенное проведение досуга, вы сохраните здоровье.

Телец. Появится возможность принять участие в онлайн–мероприятиях, а заодно пообщаться с коллегами и друзьями. Вы вновь включитесь в активную деловую и творческую жизнь, что вдохнет в вас силы и уверенность. Финансовое положение пока нестабильно, и от покупок, которые не входили в планы, лучше воздержаться.

Близнецы. Громогласные заявления и шутки в адрес руководства или влиятельных людей окажутся неуместными. Прислушайтесь к советам людей, которым вы небезразличны, и тогда не спугнете удачу. Правила и решения, которые вас не устраивают, вовсе не настолько сложны, как кажутся. Принимая установленный порядок, вы сохраните здоровье, преуспеете в делах и не усложните отношений с близкими людьми.

Рак. Обратите внимание на полученные предложения от друзей и коллег. Они помогут выбраться из череды грустных размышлений и принять участие в полезных затеях. Удастся признаться в чувствах и понять, стоит ли продолжать отношения или пора ставить точку.

Лев. Знакомые продолжат назойливо навязывать участие в различных совместных начинаниях либо соблазнять незапланированными покупками и развлечениями. Вы уже попадали в ловушку интриг и соблазнов, а в этот раз история может повториться. Неожиданные возможности появятся на работе. Случайное общение с влиятельным человеком поможет в получении новой должности или дополнительного объема работы, что повысит доходы.

Дева. Многочисленные обещания руководства и влиятельных знакомых так и повиснут в воздухе. Участие различных посредников и советников создаст еще больше путаницы. Возникнут свежие идеи, которые помогут развить плодотворное сотрудничество либо сблизят с любимым человеком.

Весы. Мечты могут уводить от реалий жизни, придавая праздности. Попробуйте поставить перед собой реальные цели и продумать задачи на ближайшее время. Удастся поправить здоровье, разобраться в делах и пополнить казну. Вы сумеете заметить возникшие возможности на работе и, ухватившись за них, получите дополнительные источники дохода.

Скорпион. Решение финансовых вопросов будет проходить под влиянием эмоций, что в итоге приведет к покупке ненужных вещей, участию в сомнительном бизнесе или развлечениях. С пользой для вас пройдут встречи с друзьями, деловыми партнерами, а также свидания.

Стрелец. Переборов чувство апатии и праздности, а также не поддавшись на провокации людей из вашего окружения, вы не увязнете в очередных спорах и не потеряете времени даром в ожидании перемен, которые, по вашему мнению, должны случиться сами собой. Преодолев сомнения, вы реализуете возникшие идеи, что изменит обстановку в доме и поможет в развитии собственного дела.

Козерог. Приготовьтесь к неожиданным поворотам событий. Приятные сюрпризы преподнесут друзья и любимый человек, устроив необычное мероприятие, которое поможет развеять скуку и получить позитивные эмоции. Возможны поездки. Заодно предстоит разбираться в уже возникших проблемах и постепенно их решать.

Водолей. Воспользуйтесь случаем пополнить свою казну и совершить покупки. Возникшие возможности долго вас ждать не будут, и, промедлив с решением, вы упустите подходящее предложение. Предстоит разгребать незавершенные дела и решать судьбу дальнейших личных отношений, разбираться в проблемах детей.

Рыбы. Увлекшись мечтами и пребыванием дома, вы потеряете связь с действительностью, а реальная жизнь начинает набирать обороты, и вам уже пора не только строить планы, но и воплощать их в жизнь. Ведите деловую и личную переписку, наберитесь смелости и презентуйте свои идеи. У вас есть шанс оказаться в нужное время в нужном месте.

Гороскоп составил астролог Андрей Рязанцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388275
Теги:
астрология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  