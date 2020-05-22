Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая

Овен. Отдохните от суеты и приведите мысли в порядок. Взяв на вооружение возникшие идеи, вы справитесь с финансовыми сложностями и сможете оказать неоценимую поддержку близким людям. Поездки еще способны преподносить неприятные сюрпризы, а потому, выбрав спокойное и уединенное проведение досуга, вы сохраните здоровье.

Телец. Появится возможность принять участие в онлайн–мероприятиях, а заодно пообщаться с коллегами и друзьями. Вы вновь включитесь в активную деловую и творческую жизнь, что вдохнет в вас силы и уверенность. Финансовое положение пока нестабильно, и от покупок, которые не входили в планы, лучше воздержаться.

Близнецы. Громогласные заявления и шутки в адрес руководства или влиятельных людей окажутся неуместными. Прислушайтесь к советам людей, которым вы небезразличны, и тогда не спугнете удачу. Правила и решения, которые вас не устраивают, вовсе не настолько сложны, как кажутся. Принимая установленный порядок, вы сохраните здоровье, преуспеете в делах и не усложните отношений с близкими людьми.

Рак. Обратите внимание на полученные предложения от друзей и коллег. Они помогут выбраться из череды грустных размышлений и принять участие в полезных затеях. Удастся признаться в чувствах и понять, стоит ли продолжать отношения или пора ставить точку.

Лев. Знакомые продолжат назойливо навязывать участие в различных совместных начинаниях либо соблазнять незапланированными покупками и развлечениями. Вы уже попадали в ловушку интриг и соблазнов, а в этот раз история может повториться. Неожиданные возможности появятся на работе. Случайное общение с влиятельным человеком поможет в получении новой должности или дополнительного объема работы, что повысит доходы.

Дева. Многочисленные обещания руководства и влиятельных знакомых так и повиснут в воздухе. Участие различных посредников и советников создаст еще больше путаницы. Возникнут свежие идеи, которые помогут развить плодотворное сотрудничество либо сблизят с любимым человеком.

Весы. Мечты могут уводить от реалий жизни, придавая праздности. Попробуйте поставить перед собой реальные цели и продумать задачи на ближайшее время. Удастся поправить здоровье, разобраться в делах и пополнить казну. Вы сумеете заметить возникшие возможности на работе и, ухватившись за них, получите дополнительные источники дохода.

Скорпион. Решение финансовых вопросов будет проходить под влиянием эмоций, что в итоге приведет к покупке ненужных вещей, участию в сомнительном бизнесе или развлечениях. С пользой для вас пройдут встречи с друзьями, деловыми партнерами, а также свидания.

Стрелец. Переборов чувство апатии и праздности, а также не поддавшись на провокации людей из вашего окружения, вы не увязнете в очередных спорах и не потеряете времени даром в ожидании перемен, которые, по вашему мнению, должны случиться сами собой. Преодолев сомнения, вы реализуете возникшие идеи, что изменит обстановку в доме и поможет в развитии собственного дела.

Козерог. Приготовьтесь к неожиданным поворотам событий. Приятные сюрпризы преподнесут друзья и любимый человек, устроив необычное мероприятие, которое поможет развеять скуку и получить позитивные эмоции. Возможны поездки. Заодно предстоит разбираться в уже возникших проблемах и постепенно их решать.

Водолей. Воспользуйтесь случаем пополнить свою казну и совершить покупки. Возникшие возможности долго вас ждать не будут, и, промедлив с решением, вы упустите подходящее предложение. Предстоит разгребать незавершенные дела и решать судьбу дальнейших личных отношений, разбираться в проблемах детей.

Рыбы. Увлекшись мечтами и пребыванием дома, вы потеряете связь с действительностью, а реальная жизнь начинает набирать обороты, и вам уже пора не только строить планы, но и воплощать их в жизнь. Ведите деловую и личную переписку, наберитесь смелости и презентуйте свои идеи. У вас есть шанс оказаться в нужное время в нужном месте.

Гороскоп составил астролог Андрей Рязанцев.