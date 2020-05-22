Общественный транспорт готовят к выходу. С перевозчиками провели беседу

Сотрудники отдела технического надзора управления патрульной службы милиции провели встречу с руководителями управления городского транспорта, фирм и водителями, которые занимаются перевозкой пассажиров.

На встрече, в целях недопущения инфекции COVID-19, обсудили и рекомендовали меры по созданию условий в автобусах, троллейбусах и микроавтобусах. Для личной безопасности водителей им предписано обязательно носить маски, перчатки, применять средства защиты, создавать безопасные условия для пассажиров во время езды и сохранения расстояния при разговоре с пассажирами и.т.д.

Перед утренним выездом транспортные средства должны проходить техническое обследование, водители пройти медицинский осмотр до выезда. Перед каждым выездом надо проводить дезинфекцию салона. Водители, согласно правилам

дорожного движения, должны иметь при себе: водительское удостоверение, свидетельство об регистрации транспортного средства, патент и другие соответствующие документы по перевозке пассажиров.

Водителям напомнили, что при технических неисправностях автомобилей, отсутствии соответствующих документов и в случае совершения нарушений, будут приняты меры согласно кодексу о нарушениях и законов.

Напомним, общественный транспорт в Бишкеке планируют запустить с 25 мая.