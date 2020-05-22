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Краевед Петров негодует: Парки строят, от лесопарков только щепки летят!

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- Александр Тузов
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Нынешний главный бишкекский краевед ветеран-геолог Владимир Петров эксклюзивно для VB.KG выступил с резкой критикой некоторых аспектов деятельности мэрии по созданию и благоустройству новых парков.

Петров проанализировал отклики в Интернете на строительство столичных парков и резюмировал:

- Кроме слов благодарности в адрес организаторов и строителей зеленых зон много критических замечаний. Главные из них - потеря природного ландшафта. Парки у нас не создают, а строят. Прежде чем начать насаждения площадь выравнивают, скальпируя плодородный слой земли до песков и галечников. Затем завозят гравий, песчаные смеси, брусчатку, сооружая основания будущих прямолинейных аллей, строятся бассейны фонтанов, площадки для различных аттракционов и монументальные арки. Создается впечатление, что сооружаются плацы для парадов, а не зеленые зоны отдыха, - протестует Петров.

Он отмечает, что новые парки выше Южной магистрали строятся на месте зеленых посадок лесхоза. При строительстве парка от прежней рощи карагачей ничего не осталось. Как пишут в "Дизеле|, раньше здесь бегали зайцы и фазаны. А теперь?

- Конечно, здесь посадят экзотические деревья, но ведь можно было построить парк не вырубая леса, - негодует Петров.

Как уже сообщалось, в прошлом году при мэрии создано муниципальное предприятие "Городские парки", которое возглавила Калича Умуралиева - главный автор и идейный вдохновитель созданной правозащитниками книги "Зеленая зона Бишкека". Сама Умуралиева мечтает возродить парк Кычана Джакыпова, восстановить дом–памятник Терентьева и установить памятник основоположнику Зеленой зоны Бишкека ученому–садоводу Фетисову.

Умуралиева подарила краеведу Петрову экземпляр "Зеленой зоны Бишкека" с собственноручной каллиграфической надписью: "Уважаемый Владимир Георгиевич! Вместе делаем общее дело!".

Действительно, Петров и Умуралиева в своих книгах и статьях независимо друг от друга восстановили полуторавековую историю всех парков и скверов Бишкека и выяснили эту печальную статистику: Бишкек в последние годы потерял два парка и более сорока скверов.

- Значительная часть парков оказалась застроенной жилыми зданиями, коттеджами и коммерческими предприятиями, рассечена проезжими магистралями, превращена в базары. Создание новых зеленых зон за время независимости исчисляется единицами, - не устает повторять Петров.

Он же отмечает, что именно благодаря деятельности общественного фонда "Наше право" ситуация в последнее время меняется в лучшую сторону. В городе поднимаются новые скверы и парки. Лишь бы при этом старые деревья и кустарники поменьше вырубались!

К изысканиям краеведа Петрова и профессионального парковеда Умуралиевой надо добавить интересную историческую находку корреспондента VB.KG и "Вечернего Бишкека". Оказывается, более полувека назад молодой архитектор Аскар Исаев (1931–2016) выступил с замечательным проектом. А именно: опустить железную дорогу в черте нашей столицы в специальную выемку, а над ней строить мосты для автотранспорта!

Осуществи бы тогдашние власти исаевский проект, и не было бы сейчас необходимости строить множество автомобильных путепроводов ПОД железной дорогой! Оно всегда заведомо намного дешевле, если НАД железнодорожной магистралью.

А в перспективе еще на 100 лет вперед сохраняет силу замечательный проект Владимира Петрова, построить объездную железную дорогу вокруг Фрунзе, а на месте нынешней "железки" проложить бульвар. Конечно же, бульвар будет называться Железнодорожным!


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URL: https://www.vb.kg/388282
Теги:
железная дорога, Интернет, книги, озеленение, парк, Бишкек, вырубка деревьев, Вечерний Бишкек
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