Из Оренбуржья вывезли домой всех остававшихся там кыргызстанцев

Из Оренбурга 22 мая автобусами отправилась в Кыргызстан еще одна группа его граждан, в составе 410 человек. Это, как сообщили в посольстве КР в РФ, стало возможным благодаря договоренности президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с руководством Казахстана, который на период пандемии закрыл границу с Россией.

Правительство КР для вывоза своих граждан предоставило девять автобусов. В них разместились кыргызстанцы, которые скопились на въезде в Бузулукский район Оренбургской области.

Первоначально из ее столицы выехало 417 человек. Однако, по последним уточненным данным, границу пересекли лишь 410. Троих не пропустила российская сторона, по причине несоответствия документов. А еще четверых - казахская сторона, так как эти люди оказались гражданами Таджикистана.

По условиям казахстанской стороны, все выезжающие прошли проверку о состоянии здоровья и получили по итогам соответствующие справки. Двенадцать водителей загрузили свои автомашины на тралы и также выехали на автобусах.

Напомним, что в нынешнем месяце из оренбургского города Соль-Илецк уже было вывезено свыше 500 граждан КР на девяти специальных автобусах. И еще около 200 человек вернули чартерным рейсом из Оренбурга.

"Таким образом, на территории Оренбургской области, в том числе, в городе Соль-Илецк и Бузулукском районе, граждан Кыргызстана не имеется", - сообщило посольство КР.

Оно выразило благодарность губернатору Оренбургской области Денису Паслеру и другим руководителям этого российского региона, а также властям Бузулукского района, за помощь и поддержку, оказанные соотечественникам.

В этот же день, 22 мая, самолетом авиакомпании "Уральские Авиалинии" был осуществлен чартерный рейс, который доставил из Екатеринбурга в Бишкек еще 22 граждан КР. Тем же бортом, организованным российской стороной, из Кыргызстана в столицу Свердловской области будет вывезена группа россиян. Все вернувшиеся этим рейсом на родину кыргызстанцы - из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Сургута, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска. Они нуждались в срочном возвращении в Кыргызстан по раз личным причинам - в связи с тяжелыми заболеваниями, перенесенными сложными операциями, поздними сроками беременности.