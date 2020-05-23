Со взяткой 150 тысяч сомов задержан помощник прокурора

В Иссык-Кульской области при получении взятки в $2 тысячи задержан помощник прокурора. Об этом сообщает Антикоррупционная служба ГКНБ.

Задержание провели сотрудники АКС ГКНБ совместно с отделом собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры КР в Иссык-Кульской области. Накануне, 22 мая, с поличным при получении взятки в размере 150 тысяч сомов задержан старший помощник прокурора Жети-Огузского района Иссык-Кульской области К.А., 1982 г.р.

"Установлено, что старший помощник прокурора вымогал денежные средства в сумме 2000 долларов США у гражданина за положительное решение вопроса связанного со смягчением наказания по уголовному делу, возбужденного в отношении сына заявителя", - говорится в сообщении ГКНБ.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.326 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.