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Со взяткой 150 тысяч сомов задержан помощник прокурора

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- Екатерина Улитина
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В Иссык-Кульской области при получении взятки в $2 тысячи задержан помощник прокурора. Об этом сообщает Антикоррупционная служба ГКНБ.

Задержание провели сотрудники АКС ГКНБ совместно с отделом собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры КР в Иссык-Кульской области. Накануне, 22 мая, с поличным при получении взятки в размере 150 тысяч сомов задержан старший помощник прокурора Жети-Огузского района Иссык-Кульской области К.А., 1982 г.р.

"Установлено, что старший помощник прокурора вымогал денежные средства в сумме 2000 долларов США у гражданина за положительное решение вопроса связанного со смягчением наказания по уголовному делу, возбужденного в отношении сына заявителя", - говорится в сообщении ГКНБ.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.326 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/388286
Теги:
ГКНБ, прокуратура, коррупция, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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