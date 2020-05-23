Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Спецборт с кыргызстанцами прибыл из США в Бишкек

105  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23 мая в Бишкек прибыл специальный рейс, на котором из США и Канады прибыли 109 школьников, 37 студентов и частных лиц из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Школьники и студенты обучались в различных городах в рамках программ обмена FLEX, International Student Exchange, NorthWest Student Exchange, Fullbright и другие.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, вызванной распространением COVID-19, Министерство иностранных дел, во исполнение поручения президента Сооронбая Жээнбекова, проводит работу по возвращению граждан Кыргызской Республики из-за рубежа.

В настоящий момент учебные заведения во многих странах закрыты на карантин, приостановлены регулярные коммерческие рейсы. По этой причине граждане КР, получавшие образование в США и Канаде, выразили просьбу оказать содействие в их возвращении на родину.

В общей сложности в Кыргызстан данным рейсом вернулись 146 пассажиров, среди которых граждане КР пожилого возраста, а также нуждавшиеся в срочной эвакуации по причине состояния здоровья.

Возвращение учащихся по программе FLEX организовано Посольством США в Бишкеке бесплатно при поддержке и тесном взаимодействии с Министерствоминостранных дел Кыргызской Республики, Посольством КР в Вашингтоне,администраторами программы из Американских советов по международному образованию.

Перед отъездом Американские советы организовали медицинское обследование учеников и предоставили им средства индивидуальной защиты, а также проинформировали их о санитарных правилах, которые необходимо соблюдать во время поездки. По прибытии в Бишкек пассажиры будут следовать требованиям Министерства здравоохранения КР в отношении тестирования и карантина, прежде чем воссоединиться со своими семьями во всех уголках Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388287
Теги:
МИД, студенты, США, Кыргызстан, самолеты, ученик, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  