Спецборт с кыргызстанцами прибыл из США в Бишкек

23 мая в Бишкек прибыл специальный рейс, на котором из США и Канады прибыли 109 школьников, 37 студентов и частных лиц из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Школьники и студенты обучались в различных городах в рамках программ обмена FLEX, International Student Exchange, NorthWest Student Exchange, Fullbright и другие.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, вызванной распространением COVID-19, Министерство иностранных дел, во исполнение поручения президента Сооронбая Жээнбекова, проводит работу по возвращению граждан Кыргызской Республики из-за рубежа.

В настоящий момент учебные заведения во многих странах закрыты на карантин, приостановлены регулярные коммерческие рейсы. По этой причине граждане КР, получавшие образование в США и Канаде, выразили просьбу оказать содействие в их возвращении на родину.

В общей сложности в Кыргызстан данным рейсом вернулись 146 пассажиров, среди которых граждане КР пожилого возраста, а также нуждавшиеся в срочной эвакуации по причине состояния здоровья.

Возвращение учащихся по программе FLEX организовано Посольством США в Бишкеке бесплатно при поддержке и тесном взаимодействии с Министерствоминостранных дел Кыргызской Республики, Посольством КР в Вашингтоне,администраторами программы из Американских советов по международному образованию.

Перед отъездом Американские советы организовали медицинское обследование учеников и предоставили им средства индивидуальной защиты, а также проинформировали их о санитарных правилах, которые необходимо соблюдать во время поездки. По прибытии в Бишкек пассажиры будут следовать требованиям Министерства здравоохранения КР в отношении тестирования и карантина, прежде чем воссоединиться со своими семьями во всех уголках Кыргызстана.