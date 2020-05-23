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Страны ЦА и России укрепят сотрудничество против коронавируса

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- Евгений Денисенко
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Координация усилий в борьбе с COVID-19, выработка дальнейших совместных мер против опасной инфекции стали одними из главных тем, рассмотренных заместителями министров иностранных дел стран Центральной Азии и России. Их заседание прошло в режиме видеоконференции, от Кыргызстана участие в нем принял замглавы внешнеполитического ведомства Нуран Ниязалиев.

Собеседники подчеркнули важность продолжения взаимодействия уполномоченных ведомств сторон в предотвращении последствий коронавирусной пандемии, включая адресную помощь гражданам, находящимся на территориях стран СНГ.

"Проведен полезный обзор усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе с использованием возможностей СНГ и других международных объединений. Внимание участников было привлечено к российскому вкладу в эту сферу, мерам по созданию благоприятных условий пребывания граждан стран региона на российской территории. Выражена благодарность партнерам за встречную поддержку в этот непростой для всего мира период", - так прокомментировали результаты такого обсуждения в МИД РФ.

Собеседники также обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, сверили подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и развития. Внимание было уделено и актуальным вопросам регионального сотрудничества, взаимодействия на площадках международных организаций. Подчеркнута необходимость продолжения активной совместной работы, направленной на продвижение приоритетных проектов в области торгово-экономического сотрудничества, в транспортно-коммуникационной сфере.

Ряд рассмотренных вопросов войдет и в повестку дня предстоящей III Министерской встречи стран Центральной Азии и России, подготовку к которой также обсудили заместители глав внешнеполитических ведомств этих государств.


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URL: https://www.vb.kg/388292
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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