Страны ЦА и России укрепят сотрудничество против коронавируса

Координация усилий в борьбе с COVID-19, выработка дальнейших совместных мер против опасной инфекции стали одними из главных тем, рассмотренных заместителями министров иностранных дел стран Центральной Азии и России. Их заседание прошло в режиме видеоконференции, от Кыргызстана участие в нем принял замглавы внешнеполитического ведомства Нуран Ниязалиев.

Собеседники подчеркнули важность продолжения взаимодействия уполномоченных ведомств сторон в предотвращении последствий коронавирусной пандемии, включая адресную помощь гражданам, находящимся на территориях стран СНГ.

"Проведен полезный обзор усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе с использованием возможностей СНГ и других международных объединений. Внимание участников было привлечено к российскому вкладу в эту сферу, мерам по созданию благоприятных условий пребывания граждан стран региона на российской территории. Выражена благодарность партнерам за встречную поддержку в этот непростой для всего мира период", - так прокомментировали результаты такого обсуждения в МИД РФ.

Собеседники также обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, сверили подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и развития. Внимание было уделено и актуальным вопросам регионального сотрудничества, взаимодействия на площадках международных организаций. Подчеркнута необходимость продолжения активной совместной работы, направленной на продвижение приоритетных проектов в области торгово-экономического сотрудничества, в транспортно-коммуникационной сфере.

Ряд рассмотренных вопросов войдет и в повестку дня предстоящей III Министерской встречи стран Центральной Азии и России, подготовку к которой также обсудили заместители глав внешнеполитических ведомств этих государств.