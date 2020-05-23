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Начинается самый опасный период – Азиз Суракматов о выходе из карантина

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- Екатерина Улитина
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С 25 мая ряду предприятий, в том числе вещевым рынкам и кафе, разрешат возобновить деятельность. Об этом на брифинге сегодня, 23 мая, сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Он отметил, что в связи с послаблением карантина, наступает самый опасный и ответственный период в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- До сегодняшнего дня Правительству удавалось сдерживать распространение вируса COVID-19 в условиях жесткой самоизоляции, путем введения комендантского часа, режима ЧП и ЧС. Сейчас наступает этап взаимной ответственности, ответственности бизнеса, горожан и власти, - сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

Он подчеркнул, что в столице имеются случаи бессимптомного заболевания COVID-19. Поэтому горожанам необходимо соблюдать осторожность в общественных местах, носить маски, пользоваться санитайзером и чаще мыть руки.


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URL: https://www.vb.kg/388293
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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