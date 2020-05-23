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Полгода без заплаты. Названы причины бунта рабочих в Таджикистане

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- Виктория Гунгер
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На севере Таджикистана китайские рабочие "Таджикско-китайской горно-промышленной компании" устроили забастовку. Митинг начался 20 мая, как только они узнали о прибытии самолёта с гумпомощью из Китая, сообщили изданию РТ "Азия-Плюс" в "Таджикско-китайской горно-промышленной компании".

Уточняется, что рабочие хотели вернуться в Китай самолётом, который доставил в Душанбе гумпомощь.

- Но, это было невозможно, потому что для их отправки нужно получить разрешение из Китая. А разрешения не было. В настоящее время все в порядке, все рабочие работают, и нет никаких проблем, - заявили в компании.

В посольстве Китая в Таджикистане отметили, что пока у них нет точной информации о забастовке.

- Как только будет достоверная информация, мы сообщим об этом,- сказали в диппредставительстве.

По данным источника "Азия-Плюс" в УМВД по Согдийской области, порядка 60 китайских рабочих "Таджикско-китайской горно-промышленной компании" в городке Зарнисор собрались возле головного офиса с требованием своевременной выплаты своих зарплат.

Источник отметил, что протест они устроили из-за того, что восемь месяцев не получали зарплату.

- Администрация компании во избежание дальнейшей эскалации ситуации за помощью обратились в милицию, и на место была отправлена группа бойцов местного ОМОН. Чтобы разогнать собравшихся, сотрудники милиции стреляли в воздух. Жертв и раненых нет, - сообщил источник.

На распространенных в соцсетях видео видно, что митингующие бросаются камнями. В настоящее время на территории предприятия убирают разбитые стекла.


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URL: https://www.vb.kg/388294
Теги:
горнодобывающий сектор, забастовка, Китай, Таджикистан, конфликт
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