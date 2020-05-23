Грозит ли Кыргызстану голод, а если да, то почему?

Сегодня стало отчетливо понятно: отечественные фермеры не в состоянии обеспечить граждан Кыргызстана всеми необходимыми продуктами питания. Страна уже давно висит на импортном крючке, поэтому власти прилагают титанические усилия по увеличению поставок из–за границы продовольствия и сельхозсырья. И если развитые страны из–за пандемии сократят производство аграрной продукции, то Кыргызстану в ближайшем будущем однозначно грозит дефицит продуктов питания. Собственными силами эту проблему мы пока решить не можем.

Цифры хуже плетки

В Программе продовольственной безопасности КР на 2019–2023 годы четко сказано: Кыргызстан обеспечивает себя мясом только на 63,8 процента, яйцами на 47,1 процента, растительным маслом на 20 процентов, плодами и ягодами (!) на 21,6 процента, рыбой на 10 процентов, сахаром на 89,2 процента. Лишь молочными продуктами, овощами и картофелем мы способны полностью обеспечить себя сами. А согласно утверждениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, страна может считать себя полностью суверенной, если уровень самообеспечения основными продуктами питания достигает 80 процентов. Нам до этой цифры - как до Луны.

И немудрено, ведь доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте составляет всего 14 процентов. Правда, до 1991 года фигурировала значительно большая цифра - 45 процентов.

Как произошло такое падение, которое завтра может обернуться продовольственной катастрофой?

После земельно–аграрной реформы, случившейся в 90–х годах прошлого века, в стране снизились все показатели по производству сельхозпродукции. Если до 1991 года урожайность пшеницы составляла в среднем 35–40 центнеров с гектара, то сейчас всего 25 центнеров (и эта официальная цифра вызывает, кстати говоря, большое сомнение). Ежегодно кыргызстанские колхозы–совхозы намолачивали до полутора миллионов тонн зерна пшеницы. Этого сырья хватало для выпечки хлебов и производства комбикормов. А в прошлом году наши фермеры собрали всего лишь 600 тысяч тонн зерна пшеницы.

И никого это не волновало. Более того, депутаты Жогорку Кенеша, чиновники из правительства делали все возможное для увеличения импортных поставок зерна и муки из Казахстана и России. Собственным сельхозпроизводителям, напротив, постоянно ставили палки в колеса. Закупочные цены на пшеницу уже давно не покрывают затрат фермеров на ее выращивание.

Ученые, честные политики, общественные деятели, журналисты требовали от властей взять курс на полное сомообеспечение страны основными продуктами питания. Справедливо утверждалось, что в мире периодически возникают экономические кризисы, от которых в первую очередь страдают такие небольшие страны, как Кыргызстан.

Поэтому нужно застраховать себя от любых неожиданностей. Но чиновники поступали с точностью до наоборот. Они поощряли крестьян выращивать только те культуры, которые потом можно выгодно реализовывать за рубежом. Все это прикрывалось якобы заботой о благосостоянии сельчан.

И началось. Таласские дехкане стали выращивать фасоль, в чем немало преуспели. Чиновники этого региона похвалялись, что фермеры, выращивающие фасоль, имеют по две машины, квартиры в Бишкеке. Но никогда не говорилось о том, что Таласская область уже лет десять, если не больше, закупает пшеницу в Таразе. Иссыккульцы с фанатизмом, достойным лучшего применения, стали выращивать картофель и гнать его на экспорт. А ведь раньше на побережье нашей голубой жемчужины крестьяне получали до 50 (!) центнеров зерна пшеницы с гектара.

Чуйцы стали выращивать на экспорт овощи, а зерновой клин в этом регионе сократился чуть ли не в полтора раза. На юге страны стали налегать на выращивание плодово–ягодных и технических культур. Одним словом, началась погоня за прибылью. А вот недавно министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев стал агитировать фермеров выращивать чечевицу. По его словам, она имеет большой спрос за рубежом, а потому высоко рентабельна.

Спасибо, заграница помогает

Пандемия коронавируса, накрывшая ВСЮ планету, судя по всему, привела власти в шоковое состояние. Чиновники поняли, что без принятия экстренных мер в стране возникнет дефицит продуктов и даже, возможно, голод. Но что делать, если из–за остановки предприятий, бизнес–структур бюджет страны не досчитывается уже 8 миллиардов сомов. И, судя по всему, эта сумма будет только возрастать.

Но пришла на помощь заграница. Международный валютный фонд уже перечислил 120 миллионов долларов из обещанных 454. Вскоре будет переведена и оставшаяся сумма (сейчас идут переговоры по этому поводу).

Будем надеяться, что придут к нам и 120 миллионов долларов от Азиатского банка развития, 21 миллион от Всемирного банка, 15 миллионов намерен подкинуть Исламский банк, 28 миллионов - Европейский Союз.

Стала поступать от различных организаций гуманитарная и техническая помощь. Получено уже 700 тысяч долларов. Нам помогают в эту трудную минуту ООН, Корейское и Германское агентства по международному развитию, ЮСАИД и многие другие зарубежные структуры.

Не остались в стороне и местные предприниматели. На счета Министерства труда и социального развития КР они уже перечислили 14,7 миллиона сомов, а также предоставили пять тысяч тонн муки. Всего будет оказана помощь 200 тысячам нуждающихся семей.

Госагентство антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызстана установило максимальный уровень цен на 11 основных видов продуктов питания. Но не все получилось у властей. В частности, цены практически на все виды продовольствия стали медленно, но неуклонно повышаться. Но здесь уже ничего не поделаешь. Зарубежные коммерсанты правят бал на нашем продовольственном рынке, и мы вынуждены им подчиняться.

Гладко только на бумаге...

На прошлой неделе министр сельского хозяйства пищевой промышленности Эркинбек Чодуев на официальном уровне сообщил об успешно проводимых весенне–полевых работах. По его словам, посевная площадь составила миллион 219 тысяч гектаров, что на 2,3 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Следовательно, не освоенных, заброшенных земель в стране становится все меньше. Зерновой клин увеличился на 1000 гектаров. Тоже неплохо! Больше посеяно кукурузы на зерно, овощей, кормовых и масличных культур.

Наконец–то правительство озаботилось вопросом само-обеспечения пшеницей и выдало на–гора специальный антикризисный план. То есть под посевы озимой пшеницы будет отведено не 150 тысяч гектаров, а 200 тысяч. Кроме того, под яровой сев этой культуры отведено тоже 100 тысяч гектаров. Уже что–то. А урожайность пшеницы должна будет составить 25 центнеров с гектара.

К тому же фермеры, по словам Чодуева, сполна обеспечены семенами, удобрениями, ГСМ. А за последние 10 лет дехкане приобрели в лизинг более трех тысяч тракторов и другой техники. Но... такие цифры могут успокоить только далекого от проблем сельского хозяйства человека, ведь ситуация в аграрной отрасли по–прежнему аховая. Но даже и при таком раскладе мы не сможем обеспечить себя хлебом, а животных - качественными кормами.

Вот что сказал корреспонденту "Вечернего Бишкека" председатель кооператива "Ветка" Аламудунского района Сейит МУСТАКОВ.

- Прошлой осенью килограмм собранной с огромным трудом пшеницы стоил у частников 8 сомов, а себестоимость зерна была почти что в два раза больше. Государственный фонд матрезервов принимал это сырье по 12 сомов, но деньги за наш урожай мы получили только в декабре. А ведь рабочим кооператива нужно было как–то выживать с сентября по декабрь.

Разве в таких обстоятельствах сельхозпроизводителям выгодно выращивать пшеницу!?

Сейит Мустаков считает, что крестьяне нуждаются в дешевых и длинных кредитах, им необходимо предоставлять скидки при оплате за электроэнергию, приобретении ГСМ, необходимо также пересмотреть налоговую политику в отношении крестьянства.

- Аграрная отрасль заведомо убыточная, - подчеркнул Сейит Мустаков. - Во всем мире крестьян дотируют, а не предоставляют им кредиты.

Да и с кредитами этими не все так радужно. В нынешнем году крестьянам выделено 1776 льготных кредитов на сумму В 1036,8 миллиона сомов. Но фермерских хозяйств в республике - 360 тысяч, плюс к этому - 300 кооперативов. Сколько сельхозпроизводителей получили вожделенные финансы, посчитать не сложно. Мизер!

Да и потом, так называемые льготные кредиты выдаются под 6–10 процентов. А в ближайшем зарубежье - под 3–4 процента. Чувствуете разницу? Так что напрасно правительство и Минсельхоз говорят о поддержке крестьянства. Нет ее практически.

Чиновники Минсельхоза с гордостью говорили и о полном обеспечении полеводов семенами. Да, в нынешнем году фермеры брали посевной материал у специализированных хозяйств с 30–процентной скидкой. Государство обязалось осенью компенсировать затраты семхозов. Но возникает вопрос: а в бюджете на это остались деньги? Если государство не сдержит свое слово, то многие семеноводы просто разорятся.

Местные мичуринцы вырастили свои прекрасные сорта пшеницы, ячменя, кукурузы и других культур. Но этот посевной материал остается невостребованным из–за его дороговизны. Кто должен решить этот вопрос? Конечно, Минсельхоз. Но ведомство предпочитает завозить импортные семена.

Еще 10 лет назад фермеры заранее знали, по какой цене государство будет покупать у них зерно. Сейчас - не знают. Все крупные мелькомбинаты в стране уже давно закрыты, а хозяева мелких частных мельниц с фермерами не церемонятся. Это сейчас прошлогоднее зерно в большой цене, а осенью, после сбора урожая, оно стоит копейки. И государство на такую практику выкручивания рук фермерам не обращает никакого внимания. Рынок все решает сам, говорят чиновники из Минсельхоза. А может, это и не рынок, а бардак?

Уже тысячу раз доказано, что крестьянам сообща работать выгоднее. В кооперативах урожаи всегда больше, а себестоимость выращенной продукции, наоборот, меньше. Чиновники на местах уже лет десять, если не больше, пыжатся объединить фермеров в сельхозкооперативы. Но у них ничего из этого не выходит. Не хотят люди вступать ни в какие союзы или товарищества. Боятся, что задушат налогами, а во главе кооперативов встанут жулики. Поэтому нужно было уже давно создать такую правовую базу, которая защитила бы их от различных махинаций со стороны руководящих товарищей. Но ничего не сделано в этом направлении.

Вот и получается, что главной проблемой сельского хозяйства становятся некомпетентность и неразворотливость чиновничьего аппарата.

Нужны реформы

Однозначно, если в эту волну пандемии кыргызстанцы (за исключением бедных слоев населения) голода не почувствуют, то уже осенью, когда инфекция разыграется с новой силой, мало уже не покажется никому. Не хочется прослыть мрачным оракулом, но ученые многих стран мира однозначно говорят о предстоящих человечеству более серьезных испытаниях. Так что нужно быть готовыми к этому.

Такого же мнения, кстати, придерживается известный кыргызстанский политолог и общественный деятель Марс САРИЕВ.

- Необходимо работать не покладая рук и не особо доверяться рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Так поступают в Беларуси, скандинавских странах. Да, населения этих государств заражается COVID–19, но люди вылечиваются и вновь выходят на работу.

Людям нужно дать возможность заработать себе на хлеб насущный, но при условии соблюдения всех гигиенических правил. Ведь в России, во многих западных государствах сокращается производство сельхозпродукции. Гуманитарки и поставок продуктов на наш рынок будет значительно меньше Очень тревожный звонок. Нам нужно сделать из этого самые серьезные выводы.

Запрещать людям трудиться в эти дни - чрезвычайно опасный и недальновидный шаг. Я убежден, что это даже кому–то выгодно. Только труд спасет нас от новых бед. В противном случае мы станем объектами очень опасного эксперимента, а нужно всегда иметь свою голову на плечах и не слушать всевозможные рекомендации.

Наверное, мнение Марса Сариева небесспорно, но к нему в любом случае стоит прислушаться. Почему так щедры зарубежные спонсоры? Очевидно, потому, что хотят сделать из нас зависимых от их воли и финансов людей. Кыргызстан и так в долгах как в шелках. Недавно было сообщение, что госдолг нашей страны в пересчете на каждого кыргызстанца составляет более 700 долларов. То есть мы уже все в долговой яме, а нам хотят еще сильнее затянуть удавку на шее. Очевидно, это делается еще и для того, чтобы мы в случае чего не перечили сильным мира сего.

В связи с этим возникает не совсем обычная идея. А что если получаемые сейчас деньги раздать крестьянам. Осенью они получат богатый урожай. И тогда мы наверняка справимся с любой голодухой.