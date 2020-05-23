В кафе по паспорту? Заведения должны записывать данные о посетителях

Администрации кафе, ресторанов и других заведений, которым разрешили работать, должны будут записывать данные о своих клиентах и время их посещения. Об этом на брифинге в правительстве сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Данная мера необходима, чтобы в случае заражения, эпидемиологи смогли отследить контакты заболевшего лица и изолировать их.

- Администрациям всех заведений необходимо документировать посетителей. Записывать кто из клиентов пришел, а также фиксировать дату и время посещения. Документация должна храниться 4 недели. В случае необходимости, ее нужно будет предоставить для установления контактных лиц, - сказал Азиз Суракматов.

Напомним, с 25 мая в Бишкеке вновь начинают работать:

Сфера торговли: вещевые рынки. Администрация должна следить за исполнением санитарных требований: социальная дистанция, маски, дезинфекция. На рынках не должно быть стихийной торговли; Кафе и рестораны, в том числе летние кафе; Музеи и библиотеки; Транспортные услуги. Транспортировка должна осуществляться при наличии масок, антисептиков. На входе должны быть установлены санитайзеры. Перевозка пассажиров возможно при загруженности транспорта 60-70%;

Остаются под запретом проведение массовых, культурных, научных и семейных мероприятий, , работа детских развлекательных и образовательных учреждений, детских площадок и кинотеатров, а также увеселительных заведений.