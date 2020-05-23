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В кафе по паспорту? Заведения должны записывать данные о посетителях

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- Екатерина Улитина
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Администрации кафе, ресторанов и других заведений, которым разрешили работать, должны будут записывать данные о своих клиентах и время их посещения. Об этом на брифинге в правительстве сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Данная мера необходима, чтобы в случае заражения, эпидемиологи смогли отследить контакты заболевшего лица и изолировать их.

- Администрациям всех заведений необходимо документировать посетителей. Записывать кто из клиентов пришел, а также фиксировать дату и время посещения. Документация должна храниться 4 недели. В случае необходимости, ее нужно будет предоставить для установления контактных лиц, - сказал Азиз Суракматов.

Напомним, с 25 мая в Бишкеке вновь начинают работать:

  1. Сфера торговли: вещевые рынки. Администрация должна следить за исполнением санитарных требований: социальная дистанция, маски, дезинфекция. На рынках не должно быть стихийной торговли;
  2. Кафе и рестораны, в том числе летние кафе;
  3. Музеи и библиотеки;
  4. Транспортные услуги. Транспортировка должна осуществляться при наличии масок, антисептиков. На входе должны быть установлены санитайзеры. Перевозка пассажиров возможно при загруженности транспорта 60-70%;

Остаются под запретом проведение массовых, культурных, научных и семейных мероприятий, , работа детских развлекательных и образовательных учреждений, детских площадок и кинотеатров, а также увеселительных заведений.


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URL: https://www.vb.kg/388297
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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