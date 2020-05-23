В Таджикистане до +42, в Кыргызстане - до +36

В период с 24 по 27 мая в республике ожидается значительное повышение температуры воздуха, сообщается на сайте Агентства по гидрометеорологии РТ.
Синоптики утверждают, что в результате затока жаркого, сухого воздуха из Ирана, Ирака и Аравийского полуострова в большинстве районах республики ожидается повышение температуры – на юге страны до 42 градусов.
- Максимальная температура за этот период составит по Хатлонской области 35-40, а по крайнему югу - до 42 тепла. В долинах районов республиканского подчинения и в Согдийской области будет чуть прохладнее - до 37 градусов тепла, - отмечают таджикские синоптики.
В Кыргызстане, согласно данным онлайн прогнозов, следующая неделя также обещает быть жаркой.
В среду, 27 мая, температура воздуха также достигнет отметки в +36 градусов. Ночью будет +19. К концу недели, жара, правда, спадет до +32 градусов.