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В Таджикистане до +42, в Кыргызстане - до +36

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- Виктория Гунгер
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В период с 24 по 27 мая в республике ожидается значительное повышение температуры воздуха, сообщается на сайте Агентства по гидрометеорологии РТ.

Синоптики утверждают, что в результате затока жаркого, сухого воздуха из Ирана, Ирака и Аравийского полуострова в большинстве районах республики ожидается повышение температуры – на юге страны до 42 градусов.

- Максимальная температура за этот период составит по Хатлонской области 35-40, а по крайнему югу - до 42 тепла. В долинах районов республиканского подчинения и в Согдийской области будет чуть прохладнее - до 37 градусов тепла, - отмечают таджикские синоптики.

В Кыргызстане, согласно данным онлайн прогнозов, следующая неделя также обещает быть жаркой.

В среду, 27 мая, температура воздуха также достигнет отметки в +36 градусов. Ночью будет +19. К концу недели, жара, правда, спадет до +32 градусов.


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URL: https://www.vb.kg/388298
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, прогноз погоды
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