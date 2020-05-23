У секретаря Аламудунского райсуда выявили коронавирус

У старшего секретаря по гражданским делам Аламудунского районного суда Чуйской области Б.А. обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Elgezit.kg со ссылкой на собственные источники.

- У всех судей и сотрудников Аламудунского райсуда взяты ПЦР-анализы, сейчас ожидается результат, - сообщил источник. - Но работу суд не остановил, несмотря на высокий риск заражения сотрудниками суда обычных граждан. Даже если у сотрудников суда ПЦР-анализы выйдут отрицательными, есть инкубационный период, и они должны быть отправлены на домашний карантин. Реакция Минздрава, Республиканского штаба и Верховного суда пока неизвестна.