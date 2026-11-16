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В Бишкеке задержали мужчину за угон автомобиля с парковки

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В Бишкеке задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля Honda Fit с парковки на улице Сарыкулакова. По данным милиции, мужчина завладел машиной путём подбора ключей.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По её данным, 12 ноября примерно в 14:10 неизвестный угнал автомобиль Honda Fit чёрно-синего цвета, припаркованный возле одного из домов. Владелец машины обратился с письменным заявлением в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 "Угон автомототранспортного средства" УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого С.К., 1991 года рождения, которого водворили в ИВС.

Угнанный автомобиль обнаружен и возвращён законному владельцу. Машина признана вещественным доказательством по уголовному делу.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/463132
Теги:
задержание, угон, Бишкек, автомобили
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