Главы МИДов стран ОДКБ встретятся в видеоформате

Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности состоится 26 мая. Оно пройдет в формате видеоконференции, под председательством Сергея Лаврова, главы внешнеполитического ведомства России, которая сейчас председательствует в ОДКБ.

В заседании также примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась ,сообщили в пресс-службе организации.

В повестку дня встречи включены вопросы о состоянии и перспективах развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств ОДКБ, о сотрудничестве этой организации с СНГ и ШОC. Речь пойдет и об укреплении взаимодействия стран ОДКБ на международных площадках, о развитии миротворческого потенциала данной организации и институтов наблюдателя и партнера ОДКБ, а также о совместном противодействии современным вызовам и угрозам безопасности.

Планируется принятие ряда заявлений, в частности, по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН.

Кроме того, на рассмотрение министров будут представлены проекты документов о плане консультаций на вторую половину 2020 - первую половину 2021 годов, об очередном распределении квотных должностей в Секретариате ОДКБ.

Для проведения этого заседания будут задействованы возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ. Он находится на постоянной связи с аналогичными структурами государств-партнеров, на базе его в период пандемии уже проходил ряд совместных мероприятий. Одним из них стала тренировка с дежурными сменами ЦКР и национальных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана по разрешению кризисной ситуации.