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Сняты ограничения на въезд и выезд в Иссык-Кульскую область

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- Екатерина Улитина
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Ограничения на въезд и выезд в Иссык-Кульскую область были сняты из-за активизации деятельности в большинстве секторов экономики. Об этом во время брифинга заявил заместитель полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров.

- Ограничения на въезд и выезд в область были сняты из-за активизации деятельности в большинстве секторов экономики. Существует только одно условие: при въезде граждане предъявляют свои паспорта, проверяется место их регистрации и температура тела. Водители международных грузовых автомобилей и сопровождающие их граждане проходят тщательную проверку. До места назначения их сопровождают соответствующие сотрудники и предусматриваются условия обратного выезда из области, - сообщил Дамир Монолдоров.

Напомним, ранее в Иссык-Кульской области действовали ограничения для граждан на въезд и выезд из региона. Меры были приняты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/388305
Теги:
Иссык-Кульская область, транспорт, Кыргызстан, экономика, автомобили, коронавирус
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