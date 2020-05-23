Сняты ограничения на въезд и выезд в Иссык-Кульскую область

Ограничения на въезд и выезд в Иссык-Кульскую область были сняты из-за активизации деятельности в большинстве секторов экономики. Об этом во время брифинга заявил заместитель полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров.

- Ограничения на въезд и выезд в область были сняты из-за активизации деятельности в большинстве секторов экономики. Существует только одно условие: при въезде граждане предъявляют свои паспорта, проверяется место их регистрации и температура тела. Водители международных грузовых автомобилей и сопровождающие их граждане проходят тщательную проверку. До места назначения их сопровождают соответствующие сотрудники и предусматриваются условия обратного выезда из области, - сообщил Дамир Монолдоров.

Напомним, ранее в Иссык-Кульской области действовали ограничения для граждан на въезд и выезд из региона. Меры были приняты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.